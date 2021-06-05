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Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın imza yemekleri MYK Cafe Restoran’da

Masterchef’in ünlü moderatörü, Gastronomi dünyasının sevilen duayeni Mehmet Yalçınkaya geçtiğimiz yıl sektöre kazandırdığı, geleceğin şeflerini yetiştiren MYK Gastro Arena’dan sonra şimdi MYK Cafe Restoran ile sevenleriyle buluşuyor.

05 Haziran 2021 Cumartesi 13:15
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Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın imza yemekleri MYK Cafe Restoran’da

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

Pandemi sürecinde tüm hazırlıkları tamamlanan MYK Cafe Restoran; özel minimal dekorasyonu, dünyadaki örnekleri gibi yemeğe odaklanma sağlayan atmosferi, özel sunumları ve şefin imza yemekleri ile 5 duyunuza hitap ederek yemeği farklı bir deneyim haline getiren çok özel bir mekan. 

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya  ile buluşma, yemeğin hikayesini deneyimleme gibi farklı konseptte “Chef Table” uygulamaları ile sektöre farklı bir bakış açısı sunacak restoran Yeşilköy’de hizmete açıldı.

Geleceğin şeflerinin yetiştiği Gastro Arena, imza yemekler ile hizmete açılan MYK Cafe Restoran ve çok yakında hizmete açılacak Chef Market ile Mehmet Yalçınkaya dünyadaki örnekleri gibi yemeği, sosyalleşmeyi ve eğitimi içeren yeni nesil bir Arena anlayışını Gastronomiye kazandırıyor.

 @mykcaferestoran

0530 109 34 14

Bilgi ve İletişim;

İntersis Ajans/ demet Aydın/ [email protected]

0532 246 17 96

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Masterchef Mehmet YalçınkayaMYK Cafe RestoranFunda Akosman Erman
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