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MASMAVİ SONSUZLUK: BEYŞEHİR GÖLÜ 

Merhaba ülkemin güzel insanları. Bu yazımda sizlere büyüleyici manzarasıyla, etkileneceğiniz doğal güzellikleri ile bitki örtüsünün muhteşem buluşmasını anlatacağım. Buraya geldiğinizde sizi masmavi bir güzellik bekliyor. Gün batımını izlemeye doyamayacağınız bir geziye hazır mısınız? Öyleyse hemen başlayalım. Evet, sizi cennet ülkemizin en büyük ve en muhteşem göllerinden biri Beyşehir Gölü’ne götürüyorum. 

MASMAVİ SONSUZLUK: BEYŞEHİR GÖLÜ 

Merhaba ülkemin güzel insanları. Bu yazımda sizlere büyüleyici manzarasıyla, etkileneceğiniz doğal güzellikleri ile bitki örtüsünün muhteşem buluşmasını anlatacağım. Buraya geldiğinizde sizi masmavi bir güzellik bekliyor. Gün batımını izlemeye doyamayacağınız bir geziye hazır mısınız? Öyleyse hemen başlayalım. Evet, sizi cennet ülkemizin en büyük ve en muhteşem göllerinden biri Beyşehir Gölü’ne götürüyorum. 

29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:59
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MASMAVİ SONSUZLUK: BEYŞEHİR GÖLÜ 

MURAT AK, AYŞE SUNAOĞLU
 

ÜLKEMİZİN 3. BÜYÜK TATLI SU GÖLÜ: BEYŞEHİR 

Doğasına âşık olacağınız Beyşehir Gölü’nün güneyinde ve batısında Toros Dağları vardır. Havza tabanının fazla çökmesi ve çevresindeki dağların yükselmesinden oluşmuştur. Bu sebepten havzanın her yerinde erozyon tehlikesi vardır. Sultan Dağları ve Anamas Dağları kuzeybatı ve güneydoğusu fay grubunda oluşmuş tektonik bir göldür. Akdeniz ve İç Anadolu iklimlerinin özelliklerini taşır. 86555 hektarlık göl, deniz seviyesinden 1,121 m yükseklikte, yüz ölçümü 650 km’dir.

BEYŞEHİR GÖLÜ’NE ULAŞIM

Beyşehir Gölü, Konya’nın Beyşehir ilçesinde yer almaktadır. Beyşehir ve Isparta’yı birbirinden ayırmaktadır. Konya il merkezine 90 km uzaklıktadır. Türkiye’nin en büyük milli parkıdır. Milli park olduğu için koruma altındadır. Ve günübirlik gezilebilecek bir yer olmasından dolayı kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

CENNETTEN BİR YER: BEYŞEHİR GÖLÜ 

Eminim geldiğinize asla pişman olmayacaksınız. Sizi etkileyen güzelliğini dolu dolu yaşamak için bir doğa yürüyüşü veya tekne turu kaçınılmaz fırsattır. Kafanızı dinleyeceğiniz, manzaranın tadını çıkaracağınız ya da yorulduğunuzda dinleneceğiniz ortamlarından bir tanesidir Beyşehir Gölü...

MUHTEŞEM MANZARAYA EŞLİK EDEN ADALAR

Bu büyük ruhunuzu dinlendiren görüntünün içinde 33 tane farklı poz veren adalar vardır. Şöyle ki suyun seviyesine bağlı olarak zaman zaman adanın sayısıda değişebilmektedir. Beyşehir Gölü’nün birbirinden güzel adaları şunlardır; Mada, Hacı Akif, İğneli, Orta, Kes, Aygır, Kızılada 1, Çeçen, Gölkaşı, Eşek, Kızılada 2, Akburun, Kirse, Kız Kalesi, Höyük, Mındıras, Kül Adaları.

 GÖLÜN MUHTEŞEM DOĞASI

 Beyşehir Gölü’nün güzelliğinin yanı sıra birçok faydası vardır. Hem içme suyu olarak kullanılan alanlar hem de sulama suyu kaynağıdır. Yani burada yaşayanların yaşam kaynağıdır. Balıkların tadına doyulmazken, balıklar, balıkçıların da geçim kaynağını sağlıyor. Bu göldeki balıklardan bazıları; sazan, dalgıç, levrek, turna, aynalı sazan ve kadife balığıdır. Beyşehir Gölü’nde yaban ördeklerinin sayısı da oldukça fazladır.

VAZGEÇİLMEZ SENATÖR BALIĞI 

Sıra dışı güzelliği ile göz dolduran BeyşehirGölü, aynı zamanda birçok kuş ve balık türüne de ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan biri de bembeyaz tavuk etini anımsatangörünümüyletatlı su levreği, bir diğeradıyla senatör balığıdır. Beyşehir gezinizin özellikle sonbahar veya kış aylarının rast gelmesi durumunda damağınıza bayram ettirecek bu muhteşem lezzeti tatmadan Beyşehir'den sakın ayrılmayın.

YEŞİLİN VE MAVİNİN BULUŞMASI

 Her türlü güzelliği ile doğa Beyşehir Gölü’ne apayrı muhteşem bir hava katmaktadır. Meşe, karaçam, göknar ağaçları ile çevrili olan bu yerin gökyüzüyle buluşması diyebiliriz.

PLAJI DA VAR 

Deniz havası yaşatan Beyşehir Gölü, sizlere kıyıları ile de adeta enfes bir plaj havası da yaşatmaktadır. Beyşehir Gölü’nün 3 km uzunluğundaki harika plajında doyasıya yüzebilirsiniz. Veya tekne ile gezintiye çıkabilirsiniz. Yada su sporları ile istediğiniz gibi açılabilirsiniz. Beyşehir Gölü’nün muhteşem plajlarından bazıları ise şunlardır; Üstünler, Karadiken, Bademli, Budak, Kıreli ve Toka Plajları…

BEYŞEHİR İSMİ NEREDEN GELİYOR? 

Geçmiş yıllarda Beyşehir Gölü’nün bulunduğu alanlar Pisidya olarak bilinirdi. Beyşehir Gölü ise beyliğin merkezi olmasından dolayı beyin şehri olarak ifade edilirmiş. Bu gölün bir de efsanesi var. Bu efsane şöyledir; Trogitis’de bulunan Seydi Harun Veli kendi adıyla bir cami yaptırır. Yardım için ise Eşrefoğlu Mehmet Bey de ona bazı malzemelerinde yardım eder. Bunun sonucunda ikisi dost olurlar. Eşrefoğlu bunun üzerine Trogitis’e Seydişehir adını koyarken Seyyid Harun Veli de Süleymanşehir’e Beyşehir adını verir.

BEYŞEHİR’DE GEZİNTİYE ÇIKMAK İSTEMEZ MİSİNİZ?

Muhteşem güzellikteki gölünün yanı sıra Beyşehir’in de bambaşka güzellikleri vardır. Mesela Taş Köprüsü, tarihi günümüze getiren Osmanlı’nın ilk sulama projesidir. 15 gözü olan bir barajdır.

KUBADABAD SARAYI

 Beyşehir’e kadar gelmişken bu tarihi eser yeri görmek istemez misiniz? Konya – Beyşehir - Isparta Yenişerbademli arasındaki yolun 5 km içinde Gölkaya köyünde bulunuyor. Sultan Alaeddin Keykubad’ın emriyle 1226-1236 arasında ikamet etmek için yapılmış Selçuklu mimarisidir. Bu eser Türk saray külliyesinin en eski örneklerinden bir tanesidir.

BEŞİK KAYASI

Beyşehir’de 7 m uzunluğunda ve farklı görüntüsüyle tek kaya oyularak sözde Hitit Tanrı Heykelleri oluşturulmuştur. Dünyanın en büyük kaya anıtlarından biridir. Örenler Konağı’nda yatmış biçimde durmaktadır. Bu güzel eser altlı üstlü sözde iki tanrı ve alttaki sözde tanrının yanında olan çift aslan kabartmasından oluşur. Bu esere Fasıllar Hitit Kaya Anıtı denir.

 KÜNDEKARİ SANATININ EŞSİZ ÖRNEĞİ: EŞREFOĞLU CAMİ

 Eşrefoğlu Camisi, İçerişehir mahallesinde bulunan yapıt Anadolu’daki ahşaptan yapılmış camilerden en büyüğü ve orijinalidir. 1296-99 yılları arasında yapılan camiyi, Eşrefoğlu Süleyman Bey yaptırmıştır. Ahşap direkli caminin en eşsiz örneğidir. Beyşehir gezinizde bu muhteşem nadide eseri görmeden sakın Beyşehir’den ayrılmayın sevgili dostlar.

EFLATUN HİTİT SU ANITI

Eflatun Hitit Su Anıtı’nın yapılış amacı tamamen su ihtiyacının karşılanmasına yöneliktir. Bu anıt, suyun merkezde toplanmasıyla aslında amaç tarımda su rejimini daha yüksek bir verim elde etmek için inşa edilmiştir. Hititler’den günümüze gelmeyi başaran sistemin en güzel örneklerinden bir tanesidir. Bu anıtın 13. yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir. İhtiyacın sanatla birleşmesiyle adeta muhteşem bir estetik zerafete dönüşen bu mimari şaheser, Beyşehir gezinizin olmazsa olmazları arasında yer almalıdır sevgili dostlar.  

 

EŞSİZ GÜZELLİKLE KUCAKLAŞIN BEYŞEHİR’E YELKEN AÇIN

Beyşehir’in, bu nadide ve özel şehrin bu kadar çok güzelliği varken neden gelmeyesiniz. Beyşehir’in yeşilin ve mavinin hâkim olduğu muhteşem doğasının size verdiği his ile içinizi ayrı bir huzur kaplar. Berrak suyuyla sahilinde deniz havasını yaşamak için en uygun yerlerden biridir. Her şeyi ile düşünülmüş bu yer ziyaretçilerine doğanın tadını çıkarma fırsatı veriyor. Siz de bu göle gelmek istemez misiniz? O halde Beyşehir Gölü’ne yelken açın, kendinize iyi bakın can gezikolikler.

Can gezikolikler, hepinize kucak dolusu selamlar. Çalışmalarımızı, internet sitemiz; https://www.muratakseyahat.com/ 

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