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MASKE MODASINI İHRAÇ EDİYORUZ

Pandeminin başından bu yana bütün ülke tekstilcileri, ülkenin maske ihtiyacını karşılamak için gecesini gündüzüne kattı. Ardından tekstilcilerimiz çeşitli renk ve desenlerde maske üretmeye başladı.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 10:13
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MASKE MODASINI İHRAÇ EDİYORUZ

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kıyafetlerle yapılan kombinasyonlar vitrinleri süslerken, düğünlerin başlamasıyla birlikte gelinlik ve abiyeler için müthiş maske modelleri tasarlanmaya başladı. Şimdilerde ise bu renkli ve ‘moda’ maskeler için ihracat yapan şirket sayısında büyük artış söz konusu. Mina Tekstil bünyesindeki Mask Accessory markası, desenli, yıkanabilir, anti virüs kumaştan üretilmiş maskeleri Amerika ve Avrupa ülkelerine ihraç etmeye başladı. Lisanslı ürünleri de bulunan şirket, 2020 sonuna kadar Amerika ve Almanya pazarına 5 milyon adet maske için anlaşmasını yaptı. Ardından İngiltere, Hollanda ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin yanı sıra Japonya ile de bağlantısını kurarak sipariş için hazırlık yaptı. Şirket yetkilileri, yıl sonuna kadar iç pazarda 2 milyon maske satışı için hedef belirlerken, Birleşik Arap Emîrlikleri için de özel tasarımlar hazırladıklarını söylüyor. Maskeler en az 5, en çok 10 yıkama ile kullanılabiliyor.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 13.07.2020 10:18
Anahtar Kelimeler:
MASKE MODASINI İHRAÇ EDİYORUZ
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