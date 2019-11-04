MARMARA VE EGE’NİN GÜZELLİKTE KESİŞİM NOKTASI: BALIKESİR 

ATATÜRK KÜLTÜR PARKI

Atatürk Kültür Parkı, İlyaslar Mezarlığı olarak da bilinmektedir. Üç yıl boyunca süren çalışmaların ardından 1937 yılında açılışı yapılmıştır. Yüzseksenaltı dönümlük bir alana yayılmıştır. 2008 yılının Nisan ayında restore edilerek modern bir parkın yapılması amaçlanmıştır. Yenilenen parkta; yapay göl, restoran, seyir terası, kafeterya, çay bahçesi, çocuk oyun grupları gibi yeni rekreaktif alanlar yapılmıştır. Parkın toplam altı tane kapısı vardır. Birinci kapısında Atatürk heykeli, Atatürk anıtı ve tören alanı bulunmaktadır.

DEĞİRMEN BOĞAZI

Değirmen Boğazı'nda yeşillikler içinde su kenarında dostlarınızla sevdiklerinizle sohbet ederek, piknik yaparak gününüzü güzelleştirebilirsiniz. Değirmen Boğazı, 250 hektarlık bir alana yayılmıştır. Değirmen Boğazı’nda çeşitli aktiviteler yaparak keyif alabilirsiniz. Kır gazinosu, büfe, çocuk oyun alanları, basketbol sahası bulunmaktadır. Aracınızla geldiğiniz zaman yer aramakla uğraşmadan otoparka rahatlıkla park edebilirsiniz. Tertemiz havasını içinize çekip huzurlu bir ortam sağlayabilirsiniz. Genelde piknik için Değirmen Boğazı büyük ilgi çekmektedir. Burada 52 çeşit ağaç türü yetişmektedir. Çam, servi, söğüt gibi ağaç türleri daha yaygındır. Biran önce gelip huzura kavuşmanız dileğiyle..

YILDIRIM CAMİSİ VE KÜLLİYESİ

Yıldırım Camisi, eski cami olarak da bilinmektedir. 1388 yılında, Yıldırım Beyazıt tarafından yapılmıştır. Şehirdeki bir padişah tarafından yaptırılan ilk ve tek eserdir. Başka bir özelliği ise Balıkesir şehri için Osmanlı’nın ilk eseridir. Bu özellikler ile Yıldırım Camisi, diğer camilerden ayrılarak dikkat çekmektedir. Balıkesir camileri arasında 2. büyük camidir. Günümüzde her gün çok sayıdaki misafirlerini ağırlamaktadır. Bir gün gelip Yıldırım Camisi'nde ibadet etmeyi sakın unutmayın derim.

İLK KURŞUN TEPESİ

İlk Kurşun Tepesi, Balıkesirliler için büyük bir öneme sahiptir. Cumhuriyet döneminde 1 Haziran 1919'da düşmana ilk kurşun bu tepede atılmıştır. Bu tepe ne olaylara şahit olmuştur öyle değil mi? İsmini de bu olaydan almıştır. Bu tepeye geldiğiniz zaman o atmosfer içinde kalacağınıza eminim.

BALIKESİR SAAT KULESİ

Saat kulesi, Balıkesir Merkez'de yer alan Belediye Parkı'nda yer almaktadır. 1829 yılında Giritli Mehmet Paşa tarafından inşa edilmiştir. İstanbul Galata Kulesi'ne benzer şekilde 5 katlı olarak yapılmıştır. Yıllar boyunca süren uzun bir restorasyon dönemi geçirmiştir. En son kare prizma şeklini almıştır. Kabartma işçilikle süslenerek kulenin en üst katı kubbe ile örtülmüştür. 4. Katının ise dört tarafına birer saat konulmuştur. Balıkesir Saat Kulesi, 20 metre yüksekliğe sahiptir. Balıkesir Saat Kulesi, yerli yabancı bütün turistlerin ilgisini çekmeyi başarmıştır..

ŞADIRVAN

Şadırvan, Balıkesir Saat Kulesi'nin yanında yer almaktadır. 1908 yılında Ömer Ali tarafından inşa edilmiştir. Bu harikulade şadırvan, pembe granitten 7 tane sütuna oturacak şekilde yapılmıştır. Günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Halka açıktır. Gelen her misafirine eşsiz lezzetteki suyunu sunmaktadır. Görünüşü ile güzel bir görüntü sunmaktadır.

ZAĞNOSPAŞA CAMİSİ VE KÜLLİYESİ

Yapıldığı tarihle alakalı tam kesin bir sonuç yoktur. Tahmini olarak 1461 yılında yapıldığı bilinmektedir. Cami, Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ettirilmiştir. 1897 yılında yaşanılan deprem sonrası cami ve külliye zarar görmüştür. Ve farklı yıllarda restore edilmiştir. En son olarak 1908 yılında Mutasarrıfı Ömer Ali Bey tarafından yıkılan yerleri onarak günümüze kadar gelmeyi başarabilmiştir. Balıkesir şehrinin en büyük camisidir. Caminin bir başka özelliği ise 7 Ocak 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk burada hutbe okumuştur. Bu hutbenin ismi ise ‘Balıkesir Hutbesi’ olarak bilinmektedir.

KUVA-YI MİLLİYE MÜZESİ

Müze çok çeşitli işlevler için kullanılmıştır. İlk önce belediye binası olarak daha sonra 1840 yılında Karesi Sancağı Defterdarı Giridizade Mehmet Paşanın konağı olarak hizmet vermiştir. 1800 yıllarında çıkan yangın sonucu bina yok olmuştur. Mehmet paşanın torunu Halit paşa tarafından tekrar inşa ettirerek konağını yaptırmıştır. Bina kurtuluş savaşında büyük hizmetler vermiştir. Müze olarak kullanım için 1996 yılında açılmıştır. Milli mücadele dönemin toplanıp silahlı mücadele kararları alınmıştır. Ö döneme ait kişisel eşyalar, fotoğraflar ve Atatürk ve Latife hanıma ait balmumu heykelleri sergilenmektedir. Müze iki katlıdır. Müzeye geldiğiniz zaman tarihle baş başa kalabilirsiniz. Müzeye pazartesi günleri hariç her gün 08:00-17:00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Müzeye giriş ücreti 5 TL’dir.

KAZ DAĞLARI

Kaz dağlarının diğer bir ismi İda dağlarıdır. Balıkesir ve Çanakkale şehirleri arasında yer almaktadır. Kaz dağları 1774 metre uzunluğa sahiptir. Kaz dağlarında pek çok çeşit ağaç türü görebilirsiniz. Genel olarak meşe, gürgen ve kestane ağaçları daha yaygındır. Yeşillikler içinde buz gibi ve şırıl şırıl akan şelaleler ise güzelliğine güzellik katmıştır. Geldiğiniz zaman vaktin geçmemesini isteyeceğiniz bir yer olmayı başaracaktır. Kaz dağlarından; Tuzla, Kara Menderes, Gönen ve Biga çaylarının yolları geçmektedir. Bu dağla ilgili pek çok efsane söylenmiştir. Efsaneye göre Afrodit’in güzellik kraliçesi olarak seçildiği yer burası olduğu söylenmektedir. Güzelliği ile mest eden kaz dağlarına mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Mis gibi tertemiz havası çekerek ciğerlerinize bayram ettirebilirsiniz.

PAMUKÇU KAPLICASI

Hem huzur hem de şifa bulmak isterseniz burası Balıkesir Pamukçu Kaplıcası olacaktır. Şifalı suları ile herkesin derdine derman olmaktadır. Kaplıca, şehir merkezine 10 km uzaklıkta yer almaktadır. İster özel arabanızla ister toplu taşıma araçları ile rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kaplıcadaki termal sular da sülfat klorür bulunmaktadır. Su, kış aylarında 50-55 derece sıcaklığı bulurken yaz ayların da daha çok artış göstermektedir. Cilt hastalıkları, mide rahatlığı, kadın hastalıkları, metabolik gibi rahatsızlığınız varsa bu su sayesinde şifa bulacaksınız. Geldiğiniz zaman rahat bir şekilde konaklayıp güzel vakit geçireceksiniz. Biran önce gelip şifayı bulmanız ümidiyle.

KARESİ TÜRBESİ

Karesi bey kim derseniz önce onu açıklayalım. Karesi bey; Selçuklunun ünlü kumandanlarından biridir. Önemli görevlerde bulunmuştur. Türbenin ilk yapıldığı tarih kesin olarak bilinmemektedir. 1922 yılında belediye reisi olan Hayrettin paşa tarafından tekrar inşa edilmiştir. Türbe, çeyrek daire planlı, sivri kemerli ve silmeli şeklinde planlanarak yapılmıştır. Türbenin içinde Karesi Beyin kabri ve yanında 5 tane sanduka vardır. Bu 5 sanduka Karesi beyin çocukları veya aile fertlerinden birileri olduğu tahmin edilmektedir.

BALIKESİR KAYMAKLISI

Görüntüsü bile iştah açmaya yeterli bir tatlıdır. Az bir malzeme ile yapılmaktadır. Un, tereyağı, yumurta, kaymak ve şeker ile bu tatlıyı yapmanız mümkündür. Şerbet ve kaymak birleşerek nefis bir lezzet ortaya çıkmaktadır. Balıkesir şehri Marmara ve Ege kıyısında yer aldığı için her iki kültürden de etkilenmiştir. Hem bu güzel yerleri gezip hem de bu leziz tatları tatmadan sakın gitmeyin derim.

MARMARA ve EGE’NİN GÜZELLİKTE KESİŞİM NOKTASI: BALIKESİR’E YELKEN AÇIN

Olağanüstü güzellikteki sahilleri, muhteşem heybetiyle dikkat çeken Kaz Dağları’yla, birbirinden leziz enfes damak tatlarıyla, tertemiz doğası, kadim tarihsel birikimiyle Marmara ve Ege’nin güzellikte kesişim noktası Balıkesir’e yelken açın, hep seyahatte kalın.