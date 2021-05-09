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Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı’nda kuluçka heyecanı

BALIKESİR'deki Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı 260 farklı türe ev sahipliği yaparken, başta Afrika olmak üzere Güney Asya ülkelerinden bölgeye gelen göçmen kuşların yavruları, kuluçkadan çıkmaya başladı.

09 Mayıs 2021 Pazar 10:16
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Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı’nda kuluçka heyecanı

24 bin hektar alana sahip olan ve Bandırma ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı, her yıl 3 milyona yakın 260 türe ev sahipliği yapıyor. 1975 yılında Avrupa Konseyi tarafından en iyi korunan doğal parklara verilen Avrupa Birliği A Sınıfı diploma ile ödüllendirilen Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı’nda kuluçka heyecanı yaşanıyor. Şubat ve Mart ayından itibaren başta Afrika olmak üzere Güney Asya ülkelerinden bölgeye gelen göçmen kuşların yavruları, kuluçkadan çıkmaya başladı. Tüm yavrular, yumurtadan çıktıktan sonra şölen yerine dönen Manyas Kuş Cenneti’nde, anneleri eşliğinde uçmayı öğreniyor.

Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı görevlileri tarafından yapılan 40 yapay yuvada göçmen kuşlar kuluçkaya yatarken; bölge pelikan, karabatak, kaşıkçı, çeltikçi, küçük balaban, gece balıkçısı, tepeli dalgıç, sakar meke, su tavuğu, yaban ördek, alaca balıkçıl, erguvani balıkçıl ve saz bülbülü gibi türleri ağırlıyor.

Bu yıl pandemi nedeniyle ziyaretçilerin gelmediği bölgede, günlerini sakin geçiren göçmen kuşlar, kıyıya yakın yerlerde avlanıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Manyas Kuş CennetiParkKuşBalıkesir
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