Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
119140
ALTIN
305.717
DOLAR
5.9765
STERLİN
7.8883
EURO
6.6232
Ünlü oyuncu Ömer Dönmez hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Ömer Dönmez hayatını...
Spor federasyonlarında koronavirüs tedirginliği
Spor federasyonlarında koronavirüs tedirginliği
Öykü Arin'e maske bulunamıyor
Öykü Arin'e maske bulunamıyor
İsmet Yıldırım: Ümraniye’ye kar geldi
İsmet Yıldırım: Ümraniye’ye kar geldi
Afet gönüllülerine işaret dili eğitimi başladı
Afet gönüllülerine işaret dili eğitimi...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
İzmir için korkutan uyarı
Kapat

Manisa'da artçı sarsıntılar tedirgin ediyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ediyor. Sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların tedirginliği de sürüyor.

Manisa'da artçı sarsıntılar tedirgin ediyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ediyor. Sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların tedirginliği de sürüyor.

02 Şubat 2020 Pazar 16:46
15 Okunma
Manisa'da artçı sarsıntılar tedirgin ediyor

Manisa), (DHA)

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre bugün saat 03.23'te Akhisar'da 4.6 büyüklüğündeki deprem, oldu. Depremde can ve mal kaybı ise yaşanmadı. Manisa'nın Kırıkağaç ilçesi ise saat 14.36'da 4.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Vatandaşlar, bölgede meydana gelen depremler nedeniyle tedirginliklerini sürdürüyor.

Akhisar'ın Gökçeahmet Mahallesi sakinlerinden görme engelli Hilmi Çakır (66), "Gerçekten çok zor durumdayız. Hele benim gibi görme engelli biri için daha da zor. Bu gece meydana gelen deprem bizi çok korkuttu. Rabbim yardımcımız olsun" dedi.

Çadırda yaşamını sürdüren lise öğrencisi Nefise Yaşar (16) ise, "Bu gece çok korktuk. O korkuyla aklımıza hiçbir şey gelmiyor. Depreme uykuda yakalandık. Çok kötü bir durumdu. Çadırın içerisindeydik. Çadırın gidip geldiğini gördük. Alttan büyük bir ses geldi. Gerçekten çok korkunçtu" diye konuştu.

Arife Eriş (41) de hallerine şükrettiklerini belirterek, "Bu günler anlatılmaz çok endişeliyiz. Son 2 gündür, artık depremler sona erdi diye düşünüyorduk. Ancak, yine sarsıntılar başladı. Gerçekten çok korktuk" ifadelerini kullandı.

'MUHTAR EVLERDEKİ SON DURUMU ANLATTI'

Depremlerden sonraki bilanço hakkında bilgi veren Gökçeahmet Mahalle Muhtarı Muhammed Mustafa Özdemir (29), şunları söyledi:

"Mahallemizde 35 hafif, 25 ağır hasarlı bina var. Bunların bazılarının yıkımına başlandı. Gece yarısı olan depremden sonra insanlarımız daha da panik oldu. Biz burada zor günler geçiriyoruz. Allah'a şükür can kaybımız ya da yaralımız yok. Devletimize çok teşekkür ediyoruz. Biz bu kadar ilgi ve alaka olacağını bilmiyorduk. Bu bize güç verdi gerçekten. Yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz."

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "2.2.2020 tarihinde saat 03.23 de merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaArtçıSarsıntıTedirginönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erciyes'te, yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk
Erciyes'te, yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk
Aksaray'da yıldırımla Türkiye haritası oluştu 
Aksaray'da yıldırımla Türkiye haritası oluştu 
Türkiye'nin ilk bitki fabrikası
Türkiye'nin ilk bitki fabrikası
DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN ‘’ ÖNCE VATAN GAZETESİ ‘’
DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN ‘’ ÖNCE VATAN GAZETESİ ‘’
Şuğul Kanyonu'nda dev buz sarkıtları oluştu
Şuğul Kanyonu'nda dev buz sarkıtları oluştu
Otizmli çocuklar, engelleri müzik ve eğitimle aşıyor
Otizmli çocuklar, engelleri müzik ve eğitimle aşıyor
Kara midye market raflarında
Kara midye market raflarında
AKUT’un 'Güvendeyim' uygulamasına depremden sonra ilgi
AKUT’un 'Güvendeyim' uygulamasına depremden sonra ilgi
Engellilerin ulaşımını engelleyenleri cezalandıracak
Engellilerin ulaşımını engelleyenleri cezalandıracak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans