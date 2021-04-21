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MALTEPE TWIN PİLATES HİZMETE AÇILDI

21 Nisan 2021 Çarşamba 15:42
17 Okunma
MALTEPE TWIN PİLATES HİZMETE AÇILDI

HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN

Maltepe Macfit içerisinde hizmete yeni açılan Twin Pilates salonu hizmete açıldı. Macfit kalitesi ile yeni açılan Twinn Pilates salonu reformer (aletli) pilates severlere hizmet vermeye başladı.

Twin Pilates sahibi ve eğitmeni  Büşra Oktay; "Pilates esnekliği gücü ve dengeyi artıran bir spor dalı. Bel ve boyun fıtığı kemik ve kas zayıflığı duruş bozukluğuna önemli derecede etki eden kadınlarda kemik erimesini engellemek için pilatesi doktorlar ve fizyoterapistler öneriyor." dedi. Bayram sonrası hizmwt vermeye devam ediceğiz.  

Twin Pilates Stüdyosu ders paketi satın alan üyelerine ücretsiz diyetisyen desteği sunmaktadır. Maltepeliler tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Macfit ve Twin Pilates salonu covid önlemlerini en hassas düzeyde titizlikle uygulamaktadır.

Önce Vatan Gazetesi

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MALTEPE TWIN PİLATES HİZMETE AÇILDITwin Pilates Sahibi Ve Eğitmeni  Büşra Oktay
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