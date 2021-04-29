MALTEPE TWIN PİLATES HİZMETE AÇILDI

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

Macfit kalitesi ile yeni açılan Twinn Pilates salonu reformer (aletli) pilates severlere hizmet vermeye başladı.

Twin Pilates sahibi ve eğitmeni Büşra Oktay; "Pilates esnekliği gücü ve dengeyi artıran bir spor dalı. Bel ve boyun fıtığı kemik ve kas zayıflığı duruş bozukluğuna önemli derecede etki eden kadınlarda kemik erimesini engellemek için pilatesi doktorlar ve fizyoterapistler öneriyor." dedi. Bayram sonrası hizmwt vermeye devam ediceğiz.

Twin Pilates Stüdyosu ders paketi satın alan üyelerine ücretsiz diyetisyen desteği sunmaktadır. Maltepeliler tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Macfit ve Twin Pilates salonu covid önlemlerini en hassas düzeyde titizlikle uygulamaktadır.