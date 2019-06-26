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Makyaj yapan erkek çocuk videoları tartışma konusu oldu

Yaşı 16’yı geçmeyen erkek çocuklarının sosyal medyada makyaj yaparak sayıları milyonlara yaklaşan takipçileri ile paylaşması, yeni bir tartışma başlattı. Bazı aileler bu durumu hastalık olarak görse de çoğu buna karşı olduğunu söyledi. Psikolog Ayhan Akcan, sosyal medyanın bu durumu kamçılayarak açığa çıkardığını kaydetti.

Makyaj yapan erkek çocuk videoları tartışma konusu oldu

Yaşı 16’yı geçmeyen erkek çocuklarının sosyal medyada makyaj yaparak sayıları milyonlara yaklaşan takipçileri ile paylaşması, yeni bir tartışma başlattı. Bazı aileler bu durumu hastalık olarak görse de çoğu buna karşı olduğunu söyledi. Psikolog Ayhan Akcan, sosyal medyanın bu durumu kamçılayarak açığa çıkardığını kaydetti.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:24
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Makyaj yapan erkek çocuk videoları tartışma konusu oldu

İSTANBUL - Son dönemlerde sayıları hızla artıyor... Bazıları çok beğenirken bazıları da eleştiri oklarının hedefi oluyor… Yaşı 16’yı geçmeyen erkek çocuklarının sosyal medyada makyaj yaparak sayıları milyonlara yaklaşan takipçileri ile paylaşması, yeni bir tartışma başlattı.

Aileler çocuklarının sosyal medyadan fazlasıyla etkilendiğini dile getirdi. Bazıları bu durumu hastalık olarak değerlendirdi ve uzman yardımı alınması gerektiğini söyledi. Bazıları ise bu duruma kesinlikle karşı olduklarını ifade etti. Uzmanlar da çocukların sosyal medyadan etkilendiğini belirterek bu konuda ailelere büyük rol düştüğünü vurguladı.

KİMLİK ARAYIŞINDA DOĞRU ÖRNEK ÖNEMLİ

Sosyal medyanın bu durumu kamçılayarak açığa çıkardığını ifade eden Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlilerinden Dr. Öğr. Üy. Ayhan Akcan, “Bunu engellemek çok zor. Sınır ve yasa yok. Maalesef talep var ve o anda haz ilkesine göre tüketilip teşhir ediliyor. Geri dönüşü yok. Riskli bir grup. En azından cinsel kimlik arayışında olan kız çocuklarını kadınlar üzerinden, erkek çocuklarını da erkekler üzerinden kimliğini oluşturması lazım. Biz Türkiye’de kültür olarak buna kapalı da olsak dünya da bu var” dedi.

"DİZİLER REYTİNG İÇİN AYKIRI CİNSEL KİMLİĞİ KULLANIYOR”

Dizilerin etkisi üzerine duran Dr. Ayhan Akcan, “Dizilerde saldırganlık-şiddet ve cinsellik işleniyor. İnsanlar da cinsellikte kendisinden farklı olan kimlikleri merak ediyor. Özellikle nötr kimlik veya bu tür aykırı cinsel kimlikler reyting yapıyor. Maalesef diziler de bunu kullanıyor. Senaristler bu konuda sosyal sorumluluk alacaksa hem psikologlara hem de sosyologlara danışmalılar. Bu ciddi ve zor bir konu” şeklinde açıklamada bulundu.

ANNE VE BABALARA UYARI

Sosyal medyaya talebin ciddi boyutta olduğunu ve daha da artacağını söyleyen Dr. Akcan, “Özellikle cinsel kimlikle ve tercihle ilgili sorunlar artacak. Erkek çocuklarını kadınlar gibi yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunu da bir maharet olarak kabul ediyoruz. Özellikle anneleri uyarıyorum. Kız çocukları kadın gibi erkek çocukları da erkek gibi kimlik almalı. Bu konuda kafa karışıklığı varsa profesyonel destek alınmalı” ifadelerini kullandı.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Makyaj Yapan Erkek çocuk VideolarıTartışma KonusuSosyal Medya
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