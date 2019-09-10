MACERA VE EFSANEVİ BİR YAŞAM MERKEZİ: GİLİNDİRE MAĞARASI - AYNALI GÖL 





MASMAVİ DENİZİN AYDINCIK’TA FARK YARATTIĞI: GİLİNDİRE MAĞARASI

Mersin, Aydıncık’ta harikulade bir doğa harikasını görmeye geldik. Asırlar öncesinde yaşamış olan korsanların efsunlu mekanındaki gizemini keşfetmeye geldik. Gözlerinize inanamayacak kadar muhteşem ve tadına doyamayacağınıza inandığım bir lezzete sahip bu gezi kervanında, benimle beraber, efsaneyi tekrar yaşamaya hazır mısınız? Bu yolculukta beni yalnız bırakmadığınız için şimdiden teşekkür ederim. Akdeniz’in mavi sularına bakan teras manzaralı estetikle gözlerimizi dolduran mucizevi, büyüleyici efektlerin hakim olduğu görsellikle bütünleşen, doyumsuz deniz manzarası apayrı bir yer tutar.

GİLİNDİRE MAĞARASI - AYNALI GÖL HAKKINDA BİRAZ BAHSEDELİM

Mersin ili, Aydıncık ilçesinin yaklaşık 7,5 km güneydoğusunda Sancak Burnu ile Kurtini Deresi arasında yer alan mağaradır. Mağarayı, 1999 yılında iki avcı Cafer UĞRAN ile Kutlay GÜLYAVUZ, saklanan bir kirpiyi ararken bulurlar. Mağaranın turizm açısından değerlendirilebilir bulunması sonuucnda bu eşsiz güzellik, 2013 yılında ‘’Gilindire Mağarası Tabiat Anıtı’’ olarak tescillenir.

AKDENİZ’İN PARLAYAN YILDIZI: AYNALI GÖL

550 adımda aşağıya inilmekte olan mağarada, kamera çekimi ve sigara kullanımı gibi durumların yasak olduğunun bilinmesi uyulması gereken önemli kurallar arasındadır. Bu başyapıt, gizli kalmış tarihin derinliklerindeki cennettir.

BURAM BURAM TARİH KOKAN VE TURİZM CENNETİ AKDENİZ’DE BİR İNCİ: AYNALI GÖL

Aynalı Göl, bölgeye, kültür ve tabiat varlıkları ile turizm açısından değer katan ve ayrıca stratejik önem arz eden bir mağaradır. Diğer önemli bir husus ise Aynalı Göl’ün doğal tabiat anıtı olmasıdır.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GİLİNDİRE MAĞARASI’NDA KARSTİK ŞEKİLLERİN SÜSLEDİĞİ MOTİFLERDEN KESİTLER

Aynalı Göl veya namı diğer Gilindire Mağarası, adeta bir iç mimar tarafından sanat dehası olarak, tarihin estetikle buluştuğu, usta bir mimar marifetiyle özenle dizayn edilmiştir. Aynalı Göl Mağarası’nda farklı bir dokunuş, farklı bir tasarımla büyüleyici bir güzellik hakimdir. Aynalı Göl veya namı diğer Gilindire Mağarası her bir adımda sizleri apayrı bir aleme götüren, sanki geçmişe yolculukta bir zaman makinesidir. Ufkunuzun sınırlarını ve hayal dünyanızı zirve yaptıran tam anlamıyla dolu bir serüvendir.

GEZİ MÜPTELASI OLAN DOSTLARA AÇILAN KAPIDAN İÇERDE, COĞRAFİ FAKTÖRLERİN BAŞ AKTÖR OLDUĞU AYNALI GÖL’DEYİZ !

Aynalı Göl veya namı diğer Gilindire Mağarası’nda birbirinden güzel ve etkileyici coğrafi özelliklerle karşılaşmaktayız. Bunlardan sarkıtlar ve dikitler hakkında da coğrafya bilgimizi de tazeleyerek, kısaca bahsedecek olursak; kalkerli arazilerde oluşan, karstik şekillerdir. Bu tür mağaralarda, sarkıtlar ve dikitlerin oluşumunda, yukarıdan damlayan suların içindeki kalsiyum karbonat (kireçtaşı) olduğu bilimsel araştırmalar neticesinde kanıtlanmıştır.

İŞTE BU COĞRAFYADA SARKIT VE DİKİTLERİN OLUŞUM ŞEKİLLERİNE KANITLAR BURADA

Su damlarken içinde bulunan kalsiyum karbonat (kireçtaşının) bir kısmı, yukarıda, bir kısmını da aşağıda birikir. Yukarıda biriken kısmına sarkıt, aşağıda biriken kısmına da dikit adı verilir.

BERRAKLIĞIN DENİZLE BULUŞTUĞU DÜNYANIN 8. HARİKASI DOĞAL TABİAT ANITI: AYNALI GÖL

Gilindire Mağarası’nda, son nokta da bulunan Aynalı Göl’ün, ayrı bir etkileyici güzelliğe sahip olmasını bırakın buraya dünyanın 8. harikası diyebiliriz. Şeffaflığın pırıltısında, Akdeniz’e açılan pencere olan Gilindire Mağarası’nın derinliklerinde ender rastlanan berrak bir incidir, Aynalı Göl.

İŞTE AKDENİZ, İŞTE AYNALI GÖL, MAĞARANIN AKDENİZ’E AÇILAN SAKLI KALMIŞ PENCERESİ

Akdeniz ile Aynalı Göl’ü şöyle bir kıyaslarsak, Akdeniz ile eşit seviyede yer alan Aynalı Göl’ün ilk 10 metresinin tatlı, sonrasında ise tuzlu su olması ise apayrı bir doğa mucizesidir. Gizemin tarihle kucaklaştığı, ilçede turizmin odağı olmuş saklı kalmış bir cennettir, Aynalı Göl.

ESTETİĞİN TARİHLE BÜTÜNLEŞTİĞİ BİR CAZİBE MERKEZİ VE KORSANLARIN SON DURAĞI OLAN GİLİNDİRE MAĞARASI’NA YELKEN AÇIN

Aynalı Göl’e, varıncaya kadar ki yaşadığımız gezintide cezbedici motiflerle, ince ince işlenmiş çeşitli figürler, bizi sanki zaman makinesinde geçmişe yolculuk yaptıran görsel efektlerin estetiği, hiç şüphesiz bu gezi serüveninde bir anda kendimizi farklı bir alemde hissetmemize katkı sağlıyor.

Yoksa siz daha gitmediniz mi? Haydi daha ne duruyorsunuz, o halde hemen, şimdi, mutlaka estetiğin tarihle bütünleştiği bir cazibe merkezi ve korsanların son durağı olan Gilindire Mağarası’na yelken açın, hep seyahatte kalın, Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla.

Facebook, Instagram, Youtube, Twitter: Dr. Murat Ak Seyahat

Beytullah ÖZEL

Can gezikolikler, sevgili dostlar hepinize kucak dolusu selamlar.

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