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Lüks tatili ücretsiz sunan 'çardak kent'e salgın döneminde ilgi

Antalya'da, lüks otellerin yanında denize sıfır 5 yıldızlı tatilin ücretsiz sunulduğu 'çardak kent' bu yıl da kuruldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafeye göre sıralanan çardakların sayısının bu yıl 1,5 kat artması, dikkat çekti.

15 Haziran 2020 Pazartesi 10:46
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Lüks tatili ücretsiz sunan 'çardak kent'e salgın döneminde ilgi

ANTALYA - Antalya'da çoğunlukla 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgenin hemen yanında yer alan Kumköy Mahallesi'nde, denize sıfır lüks tatili ücretsiz sunan oba ve çardaklar, bu yıl da kuruldu. Aksu ve Serik ilçelerinden gelen yaklaşık 3 bin kişi, her yıl olduğu gibi sahil bandındaki derme çatma çardaklarda yaz mevsimini geçirmeye başladı. Bazı çardaklarda uydu anteninden güneş enerji paneline teknolojinin her imkanının bulunması dikkat çekerken, bazılarında ise lavabo dışında hiçbir şeyin olmadığı görüldü. Yaşlılar, kadınlar ve çocuklar, günün 24 saatini burada geçirirken, işi olanlar da gündüz saatlerinde ayrılıp, akşam yeniden çardaklarına dönüyor. 500'ün üzerinde ailenin yaşadığı tahmin edilen sahildekiler, elektrik ihtiyaçlarını araçlarının aküsünden karşılıyor.

Koronavirüs salgını sürecinde uzmanların sürekli dikkat çektiği sosyal mesafenin en doğru uygulandığı alanda aileler, çardaklarında vakit geçirip, denize girdiklerinde de mesafe kuralına uygun davranıyor. Çardakların geçen yıla göre sayılarının 1,5 kat arttığı görülürken, bazı çardak sahiplerinin ise kendi çardaklarını, isteyenlere ücreti karşılığında kiraladıkları öğrenildi.

Her yıl yaz tatilini çardaklarda ailesiyle geçiren Muharrem Ekici, bu yıl çardağı kurmak için sabırsızlandıklarını, aylardır bugünü beklediklerini söyledi. Çardakların koronavirüs nedeniyle daha güvenli olduğunu anlatan Ekici, “Burada fiziki mesafe çok iyi. Herkesin yeri ayrı, kimse kimseye yakın değil" dedi.

Tatil yaptığı sürede hem eğlendiğini hem de koronavirüs tedirginliği yaşamadığını anlatan Olcay Dilber ise “Burada kendimi güvende hissediyorum. Yaz boyunca buradayım. Hem fiziki mesafe var hem de bedavaya tatil" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Lüks Tatilçardak KentAntalya
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