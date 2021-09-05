Londra’nın başarılı iş kadınlarından Serap Doğan kimdir?

MURAT UYGUR

İSTANBUL

Londra’da bir çocuk yuvası bulunan, daha öncesinde güzellik merkezi, hediyelik eşya dükkanı ve kuaför salonu da açan Doğan hakkındaki detaylar merak ediliyor. Peki Serap Doğan kimdir?

5 Nisan 1983 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Serap Doğan, global alanda faaliyet gösteren girişimci ve iş insanıdır.

Çocukluğu ve eğitim yılları Ankara'da geçmiştir.

Girişimciliğe henüz 8 yaşındayken ilkokulda kalem satarak başlayan Doğan, çok küçük yaşta ticaretle ilgilenmesinin kendisine iş hayatında büyük faydalar getirdiğini dile getirmektedir.

Erken yaşta başladığı girişimciliğe lise yıllarında da aynı hızla devam eden Serap Doğan, hediyelik eşya ve tekstil alanında farklı iş kollarında çalışmıştır.

"Bir işi öğrenmenin en iyi yolu, başarısızlıktan geçer. Başarısız olmayan biri başarılı olamaz!" sözünü kendine ilke edinen ve ilgilendiği her alanda başarıya ulaşmak için denemekten hiç vazgeçmeyen Doğan, bir süre önce yerleştiği İngiltere'nin başkenti Londra'da da başarılarıyla adından söz ettirmektedir.

ABD'deki Westminster College ile İngiltere'deki Anglia Ruskin University ve London Metropolitan University'de eğitim alan Doğan, Türkçenin yanı sıra İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

Londra'da güzellik merkezi ve hediyelik eşya dükkanı açan Doğan, ayrıca tekstil sektörüyle de ilgilenmiştir.

Ardından çocuk eğitim ve öğreticilik belgelerini almaya hak kazanıp, bu alanda yatırım yapmaya başlamıştır.

Fransa'da çocuk gelişim uzmanlığı (Kidolog) eğitimini tamamlayan Serap Doğan, Londra'da bir çocuk yuvası açmıştır.

Çocuklara yönelik yardım çalışmalarıyla sık sık gündeme gelen Serap Doğan, İngiltere ve Türkiye'de ihtiyaç sahibi başarılı çocuklara burslar da vermektedir.

Halen Londra'da yaşayan Serap Doğan, aynı zamanda Sera Life'ın sahibidir.

Evli ve dört çocuk annesi olan başarılı iş kadını, birçok farklı kurum ve kuruluşa yaptığı destekler ile iş dünyasında adından övgüyle söz ettirmektedir.