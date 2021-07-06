LOİE İSTANBUL'UN KURUCUSU PINAR YILMAZ: “PANDEMİYLE BİRLİKTE ONLİNE SATIŞLAR PATLADI”

İSMAİL GÖKGEZ

İSTANBUL

Dünyada trend olan birçok tasarımı ülkeye ilk getiren marka olan LOİE İstanbul’un misyonu ise ‘’Rahatlık’’ Müşterilerinin rahatlığının her şeyden önce gelmesini önemseyen marka siparişlere yetişemiyor.

LOİE İstanbul kurucusu Pınar Yılmaz; ‘’2021’de bol bol nostalji görmek mümkün. Daha salaş ve oversize kıyafetlerin altına hantal, geniş tabanlı ve rahat ayakkabıları bol bol göreceğiz. Nostaljiyi modern çizgilerle buluşturduğumuz tasarımlar için dünya trendlerini sürekli takip ediyoruz. Özellikle pandemi döneminde toplum olarak yeniliklere daha fazla ihtiyaç duyar hale geldik. Eskiden Markalar yılda iki defa tasarımlarını sevenlerinin beğenisine sunardı şimdilerde ise yılda dört defa trendler yenileniyor. Bu da beraberinde tasarımcıları bir hayli yoruyor. Müşterilerimiz ise bu durumdan çok memnun çünkü dünya trendlerini Türkiye’ye ilk biz getiriyoruz’’ dedi.

Online satışlarda zirveyi bırakmayan LOİE İstanbul ayakkabı ve çanta tasarımlarıyla dünyaca ünlü markaların yakın markajına girdi.

PINAR YILMAZ İNSTAGRAM ADRESİ:

@loieistanbul

@isogkgz

GAZETECİ & PR DANIŞMANI & ÜNLÜ ASİSTANI

İsmail GÖKGEZ

Gsm: 0531-903-75-51

INSTAGRAM: isogkgz

ŞİŞLİ-İSTANBUL

Face: https://www.facebook.com/ismail.gkgzzz

Twitter: https://twitter.com/isogkgzz

Instagram: https://www.instagram.com/isogkgz