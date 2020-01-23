Lions’un “Antep Sıra Gecesi ve Kına Organizasyonu”

Kalamış Sahil Lions ve Çiftehavuzlar Lions Kulübü’nün ortak hizmet etkinliği olan “Antep Sıra Gecesi ve Kına Organizasyonu” bu dönem de her sene olduğu gibi yine yurdumuzun eşsiz kültür özelliğine sahip Gaziantep ilinin adetleri, müzikleri, yemekleri v.s. ile gece anlam buldu.