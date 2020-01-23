Lions’un “Antep Sıra Gecesi ve Kına Organizasyonu”

ZAMBAK KARABAY
İSTANBUL
Bu sene Anadolu Yakası Lions Federasyonu 11. Uluslararası Kısa Film Festivali’nin amacı olan; sanata önem vermiş, yönetmenlik ve sinema dalını meslek edinmiş üniversite gençlerine fırsat yaratan komiteye destek olunmuştur.
Aynı zamanda Çiftehavuzlar Lions Kulübü’nün 30. Kuruluş Yıldönümü de kutlandı. Çeşitli misafirlerin ve lionların bir arada bulunduğu bu etkinliğin gerçekleşmesine imkan tanıyan öncelikle Kalamış Sahil Lions Kulübü Başkanı Sn. Ln. Ahmet Demirer’e, Çiftehavuzlar Lions Kulübü Başkanı Sn. Ln. Sehat Parlakulaş’a, Sn. Ln. Nevin Altınbaş’a ve Uluslararası Kısa Film Koordinatörü Sn. Ln. Zerin Tever’e emeklerinden dolayı teşekkür edildi.
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