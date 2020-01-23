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Lions’un “Antep Sıra Gecesi ve Kına Organizasyonu”

Kalamış Sahil Lions ve Çiftehavuzlar Lions Kulübü’nün ortak hizmet etkinliği olan “Antep  Sıra Gecesi ve Kına Organizasyonu” bu dönem de her sene olduğu gibi yine yurdumuzun eşsiz kültür özelliğine sahip Gaziantep ilinin adetleri, müzikleri, yemekleri v.s. ile gece anlam buldu. 

Lions’un “Antep Sıra Gecesi ve Kına Organizasyonu”

Kalamış Sahil Lions ve Çiftehavuzlar Lions Kulübü’nün ortak hizmet etkinliği olan “Antep  Sıra Gecesi ve Kına Organizasyonu” bu dönem de her sene olduğu gibi yine yurdumuzun eşsiz kültür özelliğine sahip Gaziantep ilinin adetleri, müzikleri, yemekleri v.s. ile gece anlam buldu. 

23 Ocak 2020 Perşembe 18:50
59 Okunma
Lions’un “Antep Sıra Gecesi ve Kına Organizasyonu”

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Bu sene Anadolu Yakası Lions Federasyonu 11. Uluslararası Kısa Film Festivali’nin amacı olan; sanata önem vermiş, yönetmenlik ve sinema dalını meslek edinmiş üniversite gençlerine fırsat yaratan komiteye destek olunmuştur. 

Aynı zamanda Çiftehavuzlar Lions Kulübü’nün 30. Kuruluş Yıldönümü de kutlandı. Çeşitli misafirlerin ve lionların bir arada bulunduğu bu etkinliğin gerçekleşmesine imkan tanıyan öncelikle Kalamış Sahil Lions Kulübü Başkanı Sn. Ln. Ahmet Demirer’e, Çiftehavuzlar Lions Kulübü Başkanı Sn. Ln. Sehat Parlakulaş’a, Sn. Ln. Nevin Altınbaş’a ve Uluslararası Kısa Film Koordinatörü Sn. Ln. Zerin Tever’e emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

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LionsAntep Sıra GecesiKına Organizasyonönce VatanZambak Karabay
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