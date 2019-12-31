Lions  ve Tomurcuk Vakfının Zihinsel Engelli Çocuklara Yılbaşı Partisi

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Yılbaşı kutlaması için Dalyan Marina Lions Kulübü üyesi Sibel Zorlu Özkaya, Kadıköy Lions Kulübü Başkanı Sabiha Civelek, Metropolitan Lions Kulübü Başkanı Alp Çelikbilek, Erenköy Lions Kulübü Başkanı Enver Güçlüer ve Çiftehavuzlar Lions Kulübü Başkanı Zerrin Tever maddi olarak maddi destek verildi.

Etkinlik programı kapsamında Engelli Çocuklar müzik eşliğinde danslar ederek eğlenceli zaman geçirdi. Pasta kesiminin ardından hediyeleri ile mutlu anlar yaşadılar.

Bu anlamlı günde Tomurcuk Vakfı’nın etkinliğine destek veren Lions Kulüplerinin “Her şeye rağmen mazeret yok” mesajı sınır tanımayacaklarını göstermiş oldu...