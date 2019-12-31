Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
114425
ALTIN
291.290
DOLAR
5.9455
STERLİN
7.8954
EURO
6.6734
LV Art Gallery “Dönüşüm” Sergisi 
Lions  ve Tomurcuk Vakfının Zihinsel Engelli Çocuklara Yılbaşı Partisi
İstanbul Yelken Kulübü Ödül Gecesi
Emine Sunar & “Benim Renklerim”
Emine Sunar‘ın 3. Kişisel Sergisi
2019-2020 Sezonu Süper Lig takım harcama limitleri belirlendi
2019-2020 Sezonu Süper Lig takım...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Lions  ve Tomurcuk Vakfının Zihinsel Engelli Çocuklara Yılbaşı Partisi

118 – Y Uluslararası Anadolu Yakası Lions Federasyonu; Başkanlığını Dalyan Marina Lions Kulübü Başkanı Çiğdem Bayrak Gülcan ve Çiftehavuzlar Lions Kulübü Başkanı Serhat Parlakuş’ un destek verdiği ” 25 Aralık 2019 Çarşamba günü Anadolu Yakası Marriot Otel’de Tomurcuk Derneği’nin Zihinsel Engelli Çocuklar yararına organize edilen yılbaşı partisi gerçekleşti. 

Lions  ve Tomurcuk Vakfının Zihinsel Engelli Çocuklara Yılbaşı Partisi

118 – Y Uluslararası Anadolu Yakası Lions Federasyonu; Başkanlığını Dalyan Marina Lions Kulübü Başkanı Çiğdem Bayrak Gülcan ve Çiftehavuzlar Lions Kulübü Başkanı Serhat Parlakuş’ un destek verdiği ” 25 Aralık 2019 Çarşamba günü Anadolu Yakası Marriot Otel’de Tomurcuk Derneği’nin Zihinsel Engelli Çocuklar yararına organize edilen yılbaşı partisi gerçekleşti. 

31 Aralık 2019 Salı 18:18
5 Okunma
Lions  ve Tomurcuk Vakfının Zihinsel Engelli Çocuklara Yılbaşı Partisi

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Yılbaşı kutlaması için Dalyan Marina Lions Kulübü üyesi Sibel Zorlu Özkaya, Kadıköy Lions Kulübü Başkanı Sabiha Civelek, Metropolitan Lions Kulübü Başkanı Alp Çelikbilek, Erenköy Lions Kulübü Başkanı Enver Güçlüer ve Çiftehavuzlar Lions Kulübü Başkanı Zerrin Tever  maddi olarak maddi destek verildi.

Etkinlik programı kapsamında Engelli Çocuklar müzik eşliğinde danslar ederek eğlenceli zaman geçirdi. Pasta kesiminin ardından hediyeleri ile mutlu anlar yaşadılar.  

Bu anlamlı günde Tomurcuk Vakfı’nın etkinliğine destek veren Lions Kulüplerinin “Her şeye rağmen mazeret yok” mesajı sınır tanımayacaklarını göstermiş oldu... 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
YılbaşıZambak Karabayönce VatanLions  Ve Tomurcuk Vakfının Zihinsel Engelli Çocuklara Yılbaşı Partisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 OĞLAK ve YÜKSELEN OĞLAKLAR
2020 OĞLAK ve YÜKSELEN OĞLAKLAR
Dünyanın estetik raporu açıklandı
Dünyanın estetik raporu açıklandı
FETHEDİLEMEYEN ANTİK KENT: TERMESSOS
FETHEDİLEMEYEN ANTİK KENT: TERMESSOS
Uzmanından 2020’nin mutluluk tüyoları
Uzmanından 2020’nin mutluluk tüyoları
2020 YAYLAR ve YÜKSELEN YAYLAR
2020 YAYLAR ve YÜKSELEN YAYLAR
Umut Kulesi
Umut Kulesi
Bütün çocuklar eşit haklara sahiptir…
Bütün çocuklar eşit haklara sahiptir…
2020 AKREPLER ve YÜKSELEN AKREPLER
2020 AKREPLER ve YÜKSELEN AKREPLER
2020 TERAZİLER ve YÜKSELEN TERAZİLER
2020 TERAZİLER ve YÜKSELEN TERAZİLER

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans