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LİONS – KAÇUV İŞ BİRLİĞİ TOPLANTISI

17 Eylül 2021 Cuma 19:01
7 Okunma
LİONS – KAÇUV İŞ BİRLİĞİ TOPLANTISI

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL


İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu 14 Eylül Salı günü; 2021-2022 Dönemi Çocukluk Çağı Kanseri Komitesi Başkanı Sn. Zerrin Tever ilk toplantısını, Dönem Genel Yönetmeni Sn. Ln. İnci Otman ve KAÇUV (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Sn. Arzu Hoplamaz’ın da katılımlarıyla Kilercibaşı Köşkü’nde gerçekleştirmiştir.


Toplantıya, karşılıksız hizmet konusuna duyarlı gönüllü çok sayıda lion ve konuk iştirak etmiştir. 2021-2022 çalışma döneminde Lions ve KAÇUV hizmet işbirliği içerisinde güçlerini hasta çocuklarımıza hizmet, ebeveynlerine yardım ve destek anlamında katkı sağlayacaklardır.

Kulüplerimiz istedikleri hizmet projelerini hayata geçirebilecekleri gibi KAÇUV’un sunduğu geniş hizmet yelpazesinden de uygulamada yararlanabileceklerdir. Umut için çıkılan bu yolculukta lionlar kendi paylarına düşen görev sorumluluk tanımlarıyla gönüllülük ilkesini düşünceden hizmete aktaracaklardır.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zambak KarabayLionsKAÇUVIşbirliğiToplantıönce VatanİstanbulAnadolu Yakası
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