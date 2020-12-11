Lions 118-Y Anadolulu Uluslararası Siviltoplum Kuruluşunun Kütüphane Açılışı...

ZAMBAK KARABAY

Maltepe Esenkent Muhtarlığımız içerisinde uygun olan bir odamızın kütüphaneye dönüştürüleceği ve çok kısa süre sonra hizmet vermeye başlayacağı bilgisini daha evvel siz değerli mahalle sakinlerimizle paylaşmıştık.

Lions 118 Y Anadolulu Uluslararası Siviltoplum Kuruluşunun katkılarıyla Kütüphanemiz Sayın Leyla Rosenberger tarafından tüm dekorasyon işlemleri yapılmıştır. 2 adet ikinci el bilgisayar Sayın Elif ECE 1 adet ikinci el bilgisayar Sayın Nevin Altınbaş, 400 adet Hız Yayınları LGS ve Üniversite Yardımcı Ders Kitapları çok sayıda yeni 0-14 yaş hikaye kitapları ile göz doldurmaktadır. 0-14 yaş grubunun faydalanabileceği, Etüd Merkezi ile Kütüphanenin bir arada olduğu bir yere dönüştürülmüştür.

İlim ve Bilim adına atılan temeller, asla yıkılmaz ve verilen emekler asla boşa çıkmaz. Kütüphanemiz, eğitim evi olarak amacı olan ve bu uğurda hizmet eden çalışmaktan bıkmamayı ve usanmamayı göze alan çocuklara ev sahipliği yapacaktır.

En yüce hizmet, karşılık ve kazanç beklemeden yapılan hizmettir. İnsanlık için hizmetkar olacaksak, bundan en iyi faydalanacak insanları yine bizler bulabilir ve faydalı olabiliriz. Okumayı sevdirerek, yarınların Bilge bireylerini yetiştirmeyi mümkün kılabiliriz.

Vatanına hizmeti, kendine vazife bilmiş, eğitim gönüllüsü dostlarımız olan Sayın Leyla Rosenberger ve Sayın Zerrin Tever hanım efendiye, emeklerinden dolayı şahsım ve mahallemiz adına teşekkür eder, Kütüphanemizin hayırlı uğurlu olmasını dileriz.

Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk

17 Kasım 2020 Salı günü Saat:13:30’de Kütüphane açılışımız Pandemi Kurallarına uygun olarak gerçeleşmiştir. İstanbul Maltepe Esenkent Muhtarı Firuzan Çekerekli