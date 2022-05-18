BEYŞEHİR - Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan, Türkiye’nin en büyük leylek kolonilerinden Yeşildağ Leylekler Vadisi'nin konukları, kuluçkaya yattı. Anamas Dağı eteklerindeki ardıç ağaçlarının tepelerine yuvalanan leylekler, kuş gözlemcileriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, “50'ye yakın yuva var ama bu bölge ve Adaköy bölgesinde 10 bine yakın leyleğin geldiğini ve en az 2 misli olarak dönüş yapmaya devam ettiğini biliyoruz” dedi.



Beyşehir ilçesinde bulunan Yeşildağ Leylekler Vadisi, Türkiye'nin en büyükleri arasında olan leylek kolonisine ev sahipliği yapıyor. Afrika'dan binlerce kilometre kanat çırparak gelen leylekler, ardıç ağaçlarında kuluçkaya yattı. Nil Vadisi üzerinden gelen leylekler, Beyşehir ilçesinin Yeşildağ ve Adaköy bölgesinde, Anamas Dağı eteklerindeki ardıç ağaçlarının tepelerine yuvalanıyor. Leylekler, kuş gözlemcileriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.



10 BİNE YAKIN LEYLEK GELİYOR



Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, “Leylekler Vadisi sulak alandan ötürü göç hayvanlarını çeken bir yer. Leylekler Vadisi bu tarz hayvanları çok net görebileceğiniz bir yer. Leyleklerin izlenmesi, yuvalarının fotoğraflanması ile onların hayatlarını gösteriyoruz. Buralara düzenli etkinlik düzenliyoruz. Yılda en az 4-5 kere katılımcılarımız geliyor. Bu bölgede 50’ye yakın yuva var ama bu bölge ve Adaköy bölgesinde 10 bine yakın leyleğin geldiğini ve en az 2 misli olaraktan dönüş yapmaya devam ettiğini biliyoruz” dedi.



Beyşehir’de görsel sanatlar öğretmeni olan Feride Şolpan ise “Beyşehir Leylekler Vadisi en büyük kronolojiye sahip yerlerden bir tanesi. Ardıç ağaçlarına şu anda kuşlar tünemiş durumda, kuluçka dönemindeler. İnsanlara o kadar alışmış ki rahatsız olmuyorlar. Biz de Beyşehir'e geziye buraya geldik. Herkese de tavsiye ederim” diye konuştu.