Leyla Yıldırım’dan Pozitif Tüyolar

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kendisinin genelde pozitif tarafının ağır bastığını söyleye Leyla Yıldırım, "Telefonda konuşurken hatta mail veya mesaj yazarken bile gülümserim ki karşı tarafa enerjim geçsin" ifadelerini kullandı.

Empati yapmanın insan ilişkilerindeki önemine de değinen Yıldırım, "Karşımdakini olduğu gibi kabullenmeyi öğreneli uzun zaman oldu" diyerek, huzurunu artırmak için izlediği yolun kimi zaman 'yumuşak karnı' haline geldiğini şöyle anlattı:

"Farkettim ki hayatımdaki huzuru arttırmak için ilerlediğim bu yol karşımdakiler için yumuşak karnım olabiliyor. Kimse kırılgan olduğu kadar kırdığının farkında değil sanırım. Hassasiyet göstermediğin her konuda hassasiyet beklemek ne kadar kolay. Karşındakini sırf o an sen mutsuzsun diye demoralize etmek, kötü hissettirmek..."

HERKESE ÖRNEK BİR AİLE!

Leyla Yıldırım'ın sosyal paylaşım uygulaması Instagram'da eşi Halit Yıldırım ve oğulları Aras Bulut Yıldırım ile paylaşımlara da beğeni yapıyor. Yıldırım ailesi eğlenceli halleri ve gülen yüzleriyle de takipçilerine mutlu bir tablo sunuyor.