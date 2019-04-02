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Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda tekstil malzemeleri taşıyan TIR bariyerlere çaptıktan sonra yan yattı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen TIR'daki malzemeler yola saçılırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda tekstil malzemeleri taşıyan TIR bariyerlere çaptıktan sonra yan yattı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen TIR'daki malzemeler yola saçılırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

02 Nisan 2019 Salı 11:57
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

İSTANBUL - Kaza saat 08.00 sıralarında  Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde meydana geldi. İddialara  göre 27 J 1092 plakalı TIR'ın sürücüsü Halis Çakır bilinmeyen bir nedenle TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR bariyerleri parçaladıktan sonra yan yattı. Tekstil malzemeleri taşıyan TIR yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durabildi.


MALZEMELER YOLA SAÇILDI

Kazayı sürücü yara almadan atlatırken TIR'daki malzemeler yola saçıldı. Polis ekipleri ve otoyol görevlileri dubalar  koyarak çevre güvenliğini aldı. Görevliler vinç yardımıyla otoyola saçılan malzemeleri yol kenarına aldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü bir şeklide verildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Marmara OtoyoluKaza
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