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Kuyumcular uyardı: Dolandırıcılara dikkat!

14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla hareketlenen kuyumculuk sektöründe, yoğunluğun zirve yapması hedefleniyor.

12 Şubat 2020 Çarşamba 09:50
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Kuyumcular uyardı: Dolandırıcılara dikkat!

Sevgilisi ya da eşine mücevher satın alıp bu anlamlı günü kutlamak isteyenler dükkanların yolunu tutarken, kuyumcular da bugünlerde artan dolandırıcılığa karşı uyarılarda bulundu.

Yükselen altın fiyatları nedeniyle bir süredir durgunluk yaşayan kuyumcu esnafında, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla hareketlilik başladı. Kuyumcu esnafı, halkın daha çok ilgisini çekebilmek için Sevgililer Günü'ne özel indirimler başlattı. Tektaştan beştaşa, kalpli kolyelerden Osmanlı takılarına, pırlantalı ve incili ürünlere kadar çok sayıda ürünün satışa sunulduğu dükkanlarda, kişiye özel tasarımlar ilgi görüyor. Ayrıca kuyumcu esnafı, bugünlerde artan dolandırıcılığa karşı da halkı uyarıyor.

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, "Bu dolandırıcılıklar vatandaşın anlayabileceği bir şey değil. Bunu kuyumcular anlayabiliyor. Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmak gerekiyor. Aynı zamanda vatandaşlar ürünü hangi kuyumcudan kaç grama, hangi fiyata aldığını kart üzerine yazdırsınlar. Dolandırıcılığın önüne geçmek için Ege Bölgesi'nde şimdiye kadar olmayan bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Oda bünyesinde mücevher sertifikasının sahte olup olmadığının tespit edileceği bir gemoloji laboratuvarı kuracağız" diye konuştu.

'OSMANLI TAKILARI İLGİ GÖRÜYOR'

Sevgililer Günü yoğunluğunun başladığını söyleyen ve İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda 15 yıldır kuyumculuk yapan Şerif Sayhan, "14 Şubat Sevgililer Günü'nü sabırla bekliyoruz ve satışlarımızın giderek artacağını umuyoruz. Bugüne özel genelde kalpli kolye ürünlerinden getirttik ve hazırlığımızı yaptık. Bu hafta sonuna doğru satışların hızlanacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşlar çok fazla araştırıp hediye alıyor. Bu sezon baget ürünler tekrar revaçta. Bunun haricinde eski ürünlere büyük bir talep var. Gençler de artık Osmanlı tarzı elmasları, gül küpeleri tercih ediyor. Büyük bir geriye dönüş var. Anneanne ve babaannelerimizin kullandığı zincirleri tekrar hayata geçirdik. Sosyal medyanın da bizim sektörümüze bir yansıması oldu. Vatandaşlar Özellikle TV ve internette gördükleri modelleri talep ediyor. Şu anda bir tektaşın fiyatı minimum bin TL'den başlıyor ancak üst rakamın bir sınırı yok" dedi.

BEKLENTİ BÜYÜK

İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda kuyumculuk yapan bir diğer esnaf Nihat Ağlat, "Bu özel güne yönelik büyük bir beklentimiz var. Daha önceki yıllarda büyük bir yoğunluk yaşanıyordu. Hatta eskiden altın alınması için özel bir gün olmasına bile gerek yoktu ancak şimdi şartlar değişti. 14 Şubat dolayısıyla daha çok kuyumculuk tabiriyle 'çıtır' ürünler tercih ediliyor. Bunlar daha uygun fiyatlı ürünler olduğu için hem gönül alıyor hem de bütçeyi zorlamıyor. Takılarda da eskiye dönüş gündemde. Özellikle reklamlar bu modanın hızla yayılmasını arttırıyor" diye konuştu.

DHA

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14 Şubat Sevgililer GünüKuyumcuAltınDolandırıcıSahte
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