KUŞLAR GİBİ UÇMAK İÇİN: FETHİYE BABADAĞ

Türkiye’de yapılabilecek en heyecanlı atraksiyon içeren faaliyetler içerisinde en öncelikle akla gelen şüphesiz yamaç paraşütüdür. Yamaç paraşütü konuşuluyorsa da tabiki ilk sırada Babadağ vardır. Yaklaşık 1970 metre yükseklikten, neredeyse yarım saat boyunca, bir kuş gibi süzülerek gökyüzünde özgürlüğe kanat çırpmak istemez misiniz? Sınırsız bulutların arasında rüzgarı hissetmek ve Ölüdeniz’in muhteşem plajına bir kuş misali süzülerek konuvermek. Düşünmesi bile yeterince heyecan verici.

ÜLKEMİZDE YAMAÇ PARAŞÜTÜ YAPILAN İLK YER: BABADAĞ

Muğla ilimiz Fethiye ilçesinde bulunan Babadağ, ülkemizde bu heyecanın yaşandığı ilk yer olma özelliğini de taşımaktadır. Ölüdeniz’in hemen ardında kalan bu eşsiz doğa harikası lokasyon, doğal güzellikler bakımından da oldukça zengindir. Hem kültür turizmini doyasıya yaşamak, hem de muhteşem bir tatil yapmak isteyenler için mükemmel bir mekandır, Babadağ. Her yıl binlerce kişiyi ağırlayan Babadağ, turistik bir gezi bölgesi olduğu gibi, çeşitli aktiviteler yapabileceğiniz birçok imkanı da sizlere sağlamaktadır.

YAMAÇ PARAŞÜTÜ MERKEZİ BABADAĞ’A NASIL GİDİLİR?

Ünlü turizm şehrimiz Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan Babadağ, Dalaman Havalimanı’na yaklaşık 50 km mesafededir. Ulaşımı oldukça kolay olan Babadağ, Antalya Havalimanı’na ise 225 km uzaklıkta yer almaktadır. Fethiye’nin hemen merkezinde yer alan dolmuşlardan birine binerek de Babadağ’a ulaşabilirsiniz. Babadağ ve Ölüdeniz arası yaklaşık 20 km’dir. Şahsi aracınız ile Babadağ’a gelmek istiyorsanız, Fethiye’ye ulaştıktan sonra Ölüdeniz tabelalarını takip ederek, kolaylıkla Babadağ’a ulaşabilirsiniz. Babadağ, konum olarak Ölüdeniz’in arka kısmında yer almaktadır. Yolda bulunan tabelalar vasıtasıyla yamaç paraşütünün başkenti Babadağ’a rahatlıkla ulaşım sağlanabilir.

YAMAÇ PARAŞÜTÜ: KOŞ, OTUR VE UÇ… RÜYA GİBİ

Yamaç paraşütü, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın web sitesinde "Serbest atlama paraşütüne benzer bir paraşüt ile yüksek bir tepeden koşulmak suretiyle havalanmaktır." olarak tanımlanmaktadır. Yamaç paraşütü, ilk olarak 1990 senesinde Fethiye – Ölüdeniz’in arka bölgesinde yer alan Babadağ’da başlamıştır. Atraksiyon içeren, adrenalin yüklü sporlar arasında en tanınmış olanı şüphesiz yamaç paraşütüdür. Yamaç paraşütü, uzun bir eğitim süreci gerektirmemekte olup her yaştan sporcunun deneyebileceği bir hava sporudur. Adrenalin tutkunları, her zaman yeniyi arayan ve farklı bir şeyler tecrübe etmek isteyenler için yamaç paraşütü, vazgeçilmez bir spor ve etkinliktir. Ne kadar harika ve müthiş bir şey değil mi, koş, otur ve uç. Gökyüzünde geçen bir masalın kahramanısın artık.

ULUSLARARASI HAVA OYUNLARI FESTİVALİ BABADAĞ’DA

Babadağ, özellikle yamaç paraşütü ile bilinen bir lokasyondur. Her yıl ekim ayında, birçok ülkeden insanları misafir eden Babadağ’da olağanüstü şovlar izleyebilirsiniz. Bu festival için her yıl 40 - 45 kadar farklı ülkeden katılımcı gelmektedir. Paraşüt pilotlarından oluşan bu katılımcılar, yamaç paraşütünün ustalarıdır. Bu ustalar sayesinde, gökyüzünde yapılan akrobasi şovlarını izleme fırsatı bulabilirsiniz.

BABADAĞ’A NE ZAMAN GİTMELİSİNİZ?

Babadağ’a kadar gelmişken yazın, kumun ve güneşin tadını çıkarmak ve Ölüdeniz’in muhteşem ambiansını hissetmek de isteyebilirsiniz. Keyifli bir tatil yapmak isteyenlerin hedefi tam on ikiden vurduğu Fethiye ve Babadağ için gidilecek en makul dönem, yaz mevsimidir. Müthiş bir doğa harikası Babadağ’ın bir yıl içinde günlük ortalama sıcaklığı 17 derecedir. Ayrıca Babadağ’da yapılan yamaç paraşütü festivalini izlemek ve sonbahar ayında sakin ve sessiz bir tatil yapmak istiyorsanız, Babadağ’a özellikle ekim ayında gelmelisiniz.

AKTİVİTELER CENNETİ: BABADAĞ

Babadağ’da yapabilecekleriniz, sadece yamaç paraşütü ile sınırlı değildir. Bunun yanında Babadağ’da doğanın müthiş havasını ciğerlerinize soluyarak trekking yapabilir ve doğanın ihtişamlı halini görerek adeta mest olabilirsiniz. Babadağ’daki doğa yürüyüşlerini kendiniz yapabileceğiniz gibi bölgeyi çok iyi tanıyan özel rehberler nezaretinde de gerçekleştirebilirsiniz. Babadağ, aynı zamanda kamp tutkunları için de benzersiz güzelliktedir. Tertemiz doğası ve ihtişamlı görüntüsü ile benzersiz güzellikler sunan Babadağ, kampçılar için de oldukça idealdir. Çadırlarınızı alarak Babadağ’da bulunan kamp alanlarında konaklayabilir ve yörenin diğer ünlü mekânlarını da ziyaret etme fırsatı bulabilirsiniz.

BİR CENNET KÖŞESİ KELEBEKLER VADİSİ’NE UĞRAMADAN GEÇME

Sadece Türkiye’nin değil dünyanın sayılı güzelliklerinden biri Kelebekler Vadisi’ne de Babadağ’a kadar gelmişken mutlaka uğrayın. Herhangi bir yapılaşmanın olmadığı, doğanın ve denizin adeta tüm bakir haliyle önünüze serildiği Kelebekler Vadisi, kendinizi doğanın kollarına bırakabileceğiniz, sakinliği ile büyülü bir iklimde hissedeceğiniz olağanüstü bir lokasyondur. Ölüdeniz ve Fethiye’den hareket eden günlük tur tekneleri ile cennetten bir parça Kelebekler Vadisi’ne ulaşabilir, buradaki ağaç evlerde veya çadırlarda konaklayabilirsiniz.

BATI’NIN EN GÜZEL RÜYAYA AÇILAN KAPISI: SAKLIKENT KANYONU

Babadağ ve çevresini gezdiniz, deniz ve güneş ikilisinden sıkıldığınızı hissettiniz ve farklı bir destinasyon görmek istiyorsunuz. O zaman, hiç beklemeden sizi Ölüdeniz’e yaklaşık 1,5 saatlik mesafede olan Saklıkent Kanyonu’na alalım. 1988 senesinde hayvanlarını otlatırken çoban Ekrem Uçar tarafından keşfedilen dünyanın en büyük kanyonlarından Saklıkent Kanyonu yaklaşık 18 km uzunluğundadır. Saklıkent Kanyonu’nun içerisinde 7 tane mağara bulunmakta olup adının da bu mağaralara ithafen Saklıkent olduğu söylenmektedir. Ayaklarınızın altında şırıl şırıl bir masal misali akan çay ile keyifli bir yürüyüş adeta bir bonus olarak sizleri bekliyor. Bu arada kanyondaki yürüyüşünüz esnasında ince bir kil tabakası karşılayacaktır sizi. Sarp kayalıklarla, ağaçlarla, kil katmanı ve kaynak sularıyla dolu Saklıkent Kanyonu’nda, keyifli muhteşem doyumsuz bir doğa yürüyüşü sizleri beklemektedir.

DAĞLARIN YAMACINDA BİNLERCE YILLIK BİR KÖY: KAYAKÖY

MÖ 3000’lere dayanan mazisi ile en eski yerleşim yerlerinden biri olma özelliğini taşıyan bir fotoğraf galerisi gibidir Kayaköy. Bir zamanlar yaklaşık olarak 30 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen bu evler, dağların yamaçlarına inşa edilmiştir. Bir Rum yerleşkesi olan bu köyde halen yaşayanlar bulunmaktadır. Bunlar haricinde yörede mutlaka görmeniz gereken destinasyonlar;

* Soğuksu Koyu

* Amitas Kral Mezarları

* Telmesssos Amfi Tiyatrosu

* Gemile Adası

* Likya Yolu

* Kabak Koyu

BABADAĞ’DA NE YENİR?

Bölgenin vazgeçilmez ikilisi olan keşkek ve arabaşı çorbasını mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Keşkek, düğün, askere uğurlama gibi önem arz eden günlerde ikram edilen bir yemektir. Yöre halkı için oldukça önemli olan bu yemeği hazırlayanlara harçlık verilmeden, kazanının kapağının açılması söz konusu bile edilemez. Bölge insanı için oldukça değerli olan yöresel yemekler listesinden keşkek, esnaf lokantalarının belli günlerde sundukları yemek seçenekleri arasına da girmiştir.

Hasan Hüseyin AYGÜN, Murat AK

DOĞAL GÜZELLİKLER DİYARI: BABADAĞ’A YELKEN AÇIN

Tarihi zenginliklerimizi görmek, aynı zamanda eşsiz ve güzel bir tatil yapmak için Babadağ, mutlaka görmeniz gereken yerlerden biridir. Aksiyonun, adrenalinin, eğlencenin, doğanın, denizin, güneşin ve tatilin tadını doyasıya çıkarmak istiyorsanız, tatil planlarınıza mutlaka Babadağ’ı ekleyin. Huzurla, seyahatle, keyifle, neşeyle en önemlisi hep Murat Ak Seyahat’le kalın, hoşçakalın.