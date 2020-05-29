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Kuşadası'nın simgesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde

Aydın'ın Kuşadası ilçesinin simgesi Güvercinada Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmeye hak kazandı. Bu gelişmenin Kuşadası'nın marka değerini arttırması ile kentin tanıtımına önemli bir katkı sunması bekleniyor.

29 Mayıs 2020 Cuma 13:42
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Kuşadası'nın simgesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde

AYDIN - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan, sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerle her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Kuşadası'nın simgesi Güvercinada Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı. Güvercinada Kalesi, Kuşadası Belediyesi tarafından 'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' dosyası kapsamında yapılan başvurunun Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca UNESCO'ya sunulmasının ardından yapılan değerlendirme neticesinde Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmeye hak kazandı. Dünya Miras Listesi'ne aday kültür varlıklarını ifade eden Geçici Liste'ye Güvercinada Kalesi'nin de eklenmesiyle Türkiye'den listede bulunan kültür varlığı sayısı 83'e ulaştı.

'TANITIMA BÜYÜK KATKI'

Kuşadası Belediye Başkanı CHP’li Ömer Günel, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları Kuşadası Belediyesi tarafından tamamlanarak ziyarete açılan Güvercinada Kalesi'nin önemine dikkat çekerek, "Güvercinada, sahip olduğu konum itibariyle yüzyıllar boyunca bölge için çok önemli olmuştur. Ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin 'kuşların uğramadan geçmediği tılsımlı adacık' olarak ifade ettiği Güvercinada'nın üzerinde bulunan ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde yenilenmiş olan kalenin tarihinin ise 13'ncü yüzyılın sonlarında ya da 14'ncü yüzyılın başlarında Kuşadası'na gelen Cenevizlere dayandığı bilinmektedir. İlçemiz için simge niteliğinde bir önemi bulunan Güvercinada Kalesi'nin en önemli uluslararası kuruluşlardan olan UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmış olması son derece büyük bir önem taşımaktadır. Güvercinada Kalesi'nin Dünya Mirası Listesi'nin ilk basamağı olan geçici listede yer alması Kuşadası'nın ulusal ve uluslararası alanda yapılacak tanıtımına çok önemli bir katkı sunacaktır. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KuşadasıGüvercinada KalesiUNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi
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