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Kuşadası'nda kumsala vurdu

Aydın'ın Kuşadası Körfezi'nde, karaya vuran çizgili yunus telef oldu. Körfezde geçen hafta da Caretta Caretta cinsi 3 deniz kaplumbağası ölü bulunmuştu.

Kuşadası'nda kumsala vurdu

Aydın'ın Kuşadası Körfezi'nde, karaya vuran çizgili yunus telef oldu. Körfezde geçen hafta da Caretta Caretta cinsi 3 deniz kaplumbağası ölü bulunmuştu.

29 Haziran 2019 Cumartesi 15:57
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Kuşadası'nda kumsala vurdu

(Aydın), (DHA)

Geçen perşembe günü akşam saatlerinde Pygela Plajı'na gelenler, stenella coeruleoalba türündeki çizgili yunusun kumsala vurduğunu gördü. Yardıma koşup, 2 metre 10 santimetre boyundaki yunusu tekrar denize göndermek için yoğun çaba harcayan vatandaşlar, başarılı olamadı. Geçen hafta içinde, Caretta Caretta cinsi 3 iribaş deniz kaplumbağasının ölümünden sonra bir yunusun da telef olması, doğa dostlarını üzdü. Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürülen yunusa, nekropsi yapıldı.

Nekropsiyi yapan Prof. Dr. Süleyman Aypak, "Yunusa yapılan iç organ incelemelerinde akciğer, bağırsağın farklı bölümleri ve derisinde farklı türlerde parazitlere rastlanmıştır. Parazitlerin türleri yapılacak ileri tetkiklerle belirlenecek olup, dikkat çekecek düzeyde yoğun oldukları gözlenmiştir" dedi.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu tür vakalarda ne yazık ki bir rehabilitasyon merkezi olmadığından büyük sıkıntı çekiliyor. Kontrol altına alınabilecek ve gerekli tedavilerinin uygulanabileceği bir havuz bile yok. Sıklıkla karşılaşılan bu durumlar için özellikle Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda bir rehabilitasyon merkezinin oluşturulması, böyle durumlarda bu nadir canlıların hayatının kurtarılmasını sağlayacaktır" dedi. Sürücü, son olarak telef olan 3 deniz kaplumbağasının da naylon poşet ya da misina gibi insani atıklar sonucu telef olduğunu sandıklarını belirterek, "Kumsala atık malzeme atanları uyarmak ve bu atıkların denize karışmasına engel olmak, bu tür deniz canlılarının korunmasını sağlayacaktır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KuşadasıKumsalAydınKörfezYunusönce Vatan
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