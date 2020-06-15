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Kuşadası'nda endemik 'tülüşah'ın yetiştiği yeni bölge bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yok olma riski taşıdığı için koruma altına alınan endemik bitki türü 'tülüşahın', kent içerisindeki doğal ortamda yetiştiği yeni bölge bulundu. Halk arasında 'Aydın Gaşağı' olarak da bilinen bitkinin çiçek açtığı alanın, Kuşadası Belediyesi tarafından koruma altına alınacağı öğrenildi.

15 Haziran 2020 Pazartesi 14:09
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Kuşadası'nda endemik 'tülüşah'ın yetiştiği yeni bölge bulundu

AYDIN - Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyesi de olan Nawal Karaer, İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki evinin yanındaki boş arazide çiçek açan sarı renkli bitkiyi görünce, EKODOSD'a haber verdi. Bunun üzerine EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ve beraberindeki dernek üyeleri bölgeye gidip, bitkiyi inceledi. Yapılan incelemede, çiçek açan bitkinin tülüşah olduğu belirlendi. Tülüşahın yetiştiği alan, zarar görmemesi için güvenlik şeridine alınacak. Kuşadası'nda doğal ortamda yetişen yeni bir tülüşah alanı bulunmasının çok önemli olduğunu belirten Sürücü, "Yaptığımız incelemede tülüşahların yetiştiği bölgenin toprak yapısının killi ve kireçli olduğunu gördük. Tülüşahların yerinde korunması ve çevresinde gerekli peyzaj ile tanıtım çalışmalarının yapılması için Kuşadası Belediyesi bölgeyi koruyacak" diye konuştu.

KOPARMANIN CEZASI 73 BİN 747 TL

Merkezi İsviçre'nin Gland kentindeki Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde de yer alan tülüşahın koparılmasının veya koruma amacı dışında sökülerek başka bir yere taşınmasının cezası 73 bin 747 TL olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tülüşah'ı, geçen yıllarda Türkiye yaban hayatında nesli yok olma tehlikesi altında olan türlerin korunması kapsamında 'Tür Koruma Eylem Planı’na dahil etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınKuşadasıTülüşahEndemik
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