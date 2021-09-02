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KÜRESEL ISINMAYLA ‘DİJİTAL’ MÜCADELE…

KÜRESEL ISINMAYA SAVAŞ AÇAN DİGİTAL VARLIK.

02 Eylül 2021 Perşembe 18:23
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KÜRESEL ISINMAYLA ‘DİJİTAL’ MÜCADELE…

BURHAN AKDAĞ

İSTANBUL

CYCE’YE EKONOMİSTLERDEN TAM NOT…

CRYPTO CARBON’DAN YAŞANILABİLİR DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ ADIM! 

Dünyanın en önemli sorunlarından biri olan ve son dönemde yaşanan üzücü doğa olayları sonrasında gündemin üst sıralarına yerleşen ‘Küresel Isınma ve Karbon Salınımı’ ile mücadele etmek için Crypto Carbon Energy A.Ş. tarafından geliştirilen dijital varlık CYCE, Çin’in önemli dijital varlık borsalarından biri olan BigOne’da 13 Ağustos 2021 tarihinde 1.10 dolar fiyat ile işlem görmeye başladı.

Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği CYCE, BigOne’da işlem görmeye başladığı ilk gün borsanın işlem hacmi sıralamasında yedinci sırada yer aldı.

Crypto Carbon Energy A.Ş. CEO’su Hasan Karaozan, gerçekleşetirdiği toplantıda dijital varlık CYCE’nin ortaya çıkış sürecini ve bundan sonraki yol haritasını paylaştı. Karaozan, CYCE’nin insanlık için çok önemli bir proje olduğunu, yaşanabilir dünya için el birliği ile karbon salınımının azaltılması gerektiğini söyledi. Karaozan, “Bu proje ile dünyada yenilenebilir enerjinin payının artması için şirketlere finansman sağlanması hedefleniyor. CYCE projesinin önümüzdeki günlerde yurt içi ve yurt dışı borsalarda yer alması için görüşmeler sürüyor” dedi.

SORUNA ÇÖZÜM

Hasan Karaozan, CYCE olarak dünyada temiz enerjiye geçişi hızlandırmak, fosil yakıt kullanımını azaltmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını daha değerli hale getirmek için uzun süredir çalıştıklarını dile getirerek, “Günümüz dünyası ademi merkeziyetçilik yapısı olan blok zincir teknolojisi ile yeni bir anlaşma, uzlaşım, mutabakat sistemine girmiştir.

Bu projemizde blok zincir ağ teknolojisini kullanarak dünyamızın en büyük problemi olan küresel ısınma ve karbon salınımını azaltıp tamamen sıfırlamak için bütün insanlığın bu destekleme mekanizmasına dahil olabilmesini sağlamaktır” diye konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Küresel ısınmaDijitalMücadeleVarlıkCRYPTO CARBON
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