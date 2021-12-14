Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,142.60
ALTIN
815.18
DOLAR
14.21
STERLİN
18.81
EURO
16.10
İller Bankası'ndan arsa satışı
İller Bankası'ndan arsa satışı
Öğretim Üyesi Alınacak
Öğretim Üyesi Alınacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alıyor 
Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma...
Sözleşmeli Personel Alınacak
Sözleşmeli Personel Alınacak
Kuru yük gemisi satılacak
Kuru yük gemisi satılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kuraklığa karşı ormanını, sondajla ulaştığı suyla besliyor

14 Aralık 2021 Salı 10:53
10 Okunma
Kuraklığa karşı ormanını, sondajla ulaştığı suyla besliyor

SAMSUN - SAMSUN’da emekli öğretmen Recep Öztürk (86), 25 yıl önce satın aldığı 10 dönüm kıraç araziyi, geçen sürede 110 çeşit bitkiden 400 bin fidan dikerek ormana dönüştürdü. ‘Orman dede’ olarak tanınan Öztürk, küresel ısınmanın nedeniyle kuraklıktan etkilenmemesi için ormanı, sondajla ulaştığı su kaynağıyla suluyor. Öztürk, "Susuzluk en büyük tehlike. Suyu hesaplı kullanmamız lazım” dedi.

Atakum ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Recep Öztürk, 1996 yılında satın aldığı 10 dönüm kıraç araziye fidan dikti. Geçen sürede irili ufaklı 400 bin fidanı toprakla buluşturan Öztürk, araziyi 110 tür bitkinin yer aldığı ormana dönüştürdü. Çevresinde ‘Orman dede’ olarak tanınan Öztürk, ağaçları, küresel ısınma nedeniyle oluşan kuraklıktan etkilenmemesi için sondajla ulaştığı su kaynağıyla suluyor.

Araziyi 25 yıl önce aldığını anlatan Recep Öztürk, "İngiltere'den bir model getirdim burası için. 1999 yılında açılışını yaptım ve cumhuriyetin 100'üncü yılı için fidan dikmeye başladım. Aynı yıl 'Anneler Ormanı'nı kurdum. Şu ana kadar 400 bine yakın fidanı toprakla buluşturdum. Bunların birçoğunu belediyelere bağışta bulundum, küçük küçük ormanlar kurdum. 2019 yılında da Atatürk'ün Samsun'a gelişinin 100'üncü yılı dolayısıyla '100'üncü Yıl Atatürk Botanik Orman Parkı'nı kurdum" dedi.

'PANDEMİ UYARI OLDU'

Pandemi döneminin, insanların doğaya bakışı açısından değerinden bahseden Öztürk, "Bu pandemi aslında herkes için bir uyarı oldu. İnsanlar havanın, suyun, doğanın bir nebze değerini anladı. Herkes için şer olan bu durum benim için hayırlı oldu. Zamanımı burada geçirdim, doğayla iç içe bir yaşam sürdürdüm. Koronavirüsten burada korundum. Burayı bir sığınak olarak kullanmış oldum. Tabi ki temizlik gibi aşı gibi önlemlerimi aldım fakat buradaki ortamda daha rahat ettim" diye konuştu.

Su konusunda uyarılarda bulunan Recep Öztürk, "Bugünlerde tüm dünyayla birlikte küresel ısınma gibi bir krizle karşı karşıyayız. Onun için ayağımızı denk almamız lazım. Artık daha dikkatli olmalıyız. Doğaya sahip çıkarak el birliğiyle çalışmalıyız. Burada şuna dikkat çekmek istiyorum, su çok önemli. Tüm dünyada olduğu gibi buradaki tüm güzellik de su sayesinde var. Susuzluk en büyük tehlike. Bunu hesaplı kullanmamız lazım. Su damla olarak bile aksa zarardır. Belki bugüne kadar kıymetini bilemedik ama bu andan itibaren hiç olmazsa korumalıyız. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Küresel ısınma da deprem gibi sel gibi bir afet. Bunlarla başa çıkmak kolay değil ama tedbirimizi alırsak susuzlukla da küresel ısınmayla da olabildiğince başa çıkabiliriz" dedi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SondajSuKuraklık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye sosyal medya kullanımında dünya ortalamasının üzerinde
Türkiye sosyal medya kullanımında dünya ortalamasının üzerinde
Osmanlı donanmasına gemi üretilen ilçede 50 yıl sonra çektirme tekne yapılıyor
Osmanlı donanmasına gemi üretilen ilçede 50 yıl sonra çektirme tekne yapılıyor
İtfaiye eri, kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü
İtfaiye eri, kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü
SALGI BALI
SALGI BALI
2022 TRANSİTLERİ DÜNYA ve TÜRKİYE
2022 TRANSİTLERİ DÜNYA ve TÜRKİYE
Yaşam alanlarımız bizi ve çocuklarımızı ne kadar mutlu ediyor?
Yaşam alanlarımız bizi ve çocuklarımızı ne kadar mutlu ediyor?
Türkiye'ye özgü yeni kılıç otu türü keşfedildi
Türkiye'ye özgü yeni kılıç otu türü keşfedildi
Akdeniz'de 62 türün nesli tehlike altında
Akdeniz'de 62 türün nesli tehlike altında
Mustafa Kemal Çiçek’ten saçlara özel formül
Mustafa Kemal Çiçek’ten saçlara özel formül

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma