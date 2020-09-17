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Kumluca'da caretta caretta yavruları denizle buluştu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yuvalarından çıkan caretta caretta yavruları denizle buluştu.

17 Eylül 2020 Perşembe 13:49
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Kumluca'da caretta caretta yavruları denizle buluştu

ANTALYA - Caretta caretta kaplumbağalarının en önemli yuvalama alanlarından biri olan Antalya'nın Kumluca ilçesi sahilinde, yuvadan çıkan yavrular denizle buluştu. Yavruların zorlu yolculuk sonucu denize ulaşma anlarına gönüllü çevreciler de eşlik etti.

Gönüllü çevreci ve fizik öğretmeni Sedef Kaçmaz, Kumluca sahilinin Türkiye'deki 21 caretta caretta üreme kumsalından biri olduğunu belirterek, Antalya'da caretta carettaların yuva yaptığı 9 sahil bulunduğunu kaydetti. Sedef Kaçmaz, "Yuvaların artık sonlarına doğru geliyoruz. Artık yavrularımızın çoğu çıktı. Kumluca kıyılarının sadece obalar kısmında kaldı. Yuva takibinde 250'yi geçtik. Aslında bu sahilde daha fazlası var ama gücümüz buna yetti. Çünkü çok az ekibiz" dedi.

Bugüne kadar yaptıkları çalışmalarda binlerce caretta caretta yavrusunu kurtarıp, denizle buluşmasını sağladıklarını anlatan Sedef Kaçmaz, "Çıkmanın maksimum olduğu zamanlarda, bir günde 150- 200 yavru çıkarıp kurtardık. Yani binlerce oldu. İstatistiklere bakmam lazım. Çünkü sayıyoruz. Sadece 250 (yuva) tanesine biz müdahale ettik. Çok geniş bir alan. Bu kadar daha vardır. 500 kadar olduğunu tahmin ediyoruz. Bu dönemde yuva takibini bıraktık, çünkü yetişemediğimiz ve göremediğimiz yuvaların çıkışını takip ediyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KumlucaCaretta Caretta YavrularıAntalya
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