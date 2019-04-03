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Kumluca'da bayat ekmek kumbarası

Antalya Kumluca Belediyesi, bayat ekmeklerin israf edilmemesi ve diğer canlılara yiyecek olarak değerlendirilmesi amacıyla bayat ekmek kumbarası uygulaması başlattı.

Kumluca'da bayat ekmek kumbarası

Antalya Kumluca Belediyesi, bayat ekmeklerin israf edilmemesi ve diğer canlılara yiyecek olarak değerlendirilmesi amacıyla bayat ekmek kumbarası uygulaması başlattı.

03 Nisan 2019 Çarşamba 11:31
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Kumluca'da bayat ekmek kumbarası

ANTALYA - Kumluca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 'Ekmeğiniz çöp değil, ihtiyacı olan canlılara öğün olsun' kampanyasıyla bayat ekmekler sokak hayvanlarına öğün olarak kullanılacak. Kampanya kapsamında oluşturulan bayat etmek kumbaraları sokaklara yerleştirilmeye başladı.

Projenin uygulamasına 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda belediye başkanı seçilen ancak henüz mazbatasını almayan CHP'li Mustafa Köleoğlu da katıldı. Mevcut belediye başkanı AK Partili Yusuf Göven, yeni seçilen başkan Mustafa Köleoğlu'na kampanya hakkında bilgi verdi.

Yusuf Göven, "İlçemizde şimdilik 15 noktada, bayat ekmek kumbarası uygulamasına geçtik. Önümüzdeki günlerde bu uygulama devam edecek. Başka mahallelerimizde de bayat ekmek kumbarası uygulamasına geçeceğiz. Dinimizde israf yasaklanmıştır. Özellikle ekmeği israf etme lüksümüz olamaz. Bu yüzden bayat ekmeklerimiz, diğer canlılara öğün olarak toplanacaktır. Toplanan ekmekler ilk etapta barınak ve hayvanat bahçesindeki hayvanlarımız için kullanılacaktır" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 03.04.2019 12:21
Anahtar Kelimeler:
Bayat Ekmek KumbarasıAntalya Kumluca Belediyesi
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