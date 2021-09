Küçük dokunuşlarla mucizeler yaratan tıpın değerli doktor-güzellik uzmanı Rzayeva Elnare

HASRET DİLEK DELİER

MANİSA

Her sektörde tecrübeli, bilgili insanlara ihtiyaç duyulur. Azerbaycan tıpında, hem de dünya ülkelerinde yeteri kadar tanınan kosmetolojiye daima yenilikler getiren ve bütün prosedürlerde doğallığı korumaya önem veren bu sektörün en güçlülerinden birisidir.

Elnare, son dönemlerde çok aktüel prosedürlerden olan suni gelin dudaktan çıkarılması, burun küçültmesi ve kaş kaldırılması prosedürlerini yalnız Azerbaycan'da değil dünyada kosmetolojiye getiren ilk güzellik uzmanıdır. Elnare' ya bu prosedürlerin yaratıcısıda diye biliriz.

Prosedürün en ince detaylarını, sırlarını yalnız onun kendisinin bilmesi, çoğunluğun yapamadığı prosedürlerde onun başarılı olması bunu kanıtlıyor. İsimleri geçen prosedürler oldukça riskli, kolay yapılmayan ve herkese uygun olmayan prosedürlerdir. Elnare diğerlerinden farklı olarak her bir hanıma yalnızca ihtiyaç duyduğu prosedürü yapmakla doğallığı korumak taraftarıdır. Unutmamalıyız ki, her şey miktarında güzeldir. Güzellik algısında da olduğu gibi. Elnare prosedürleri en ince detaylarına kadar araştırarak öyrenmiş ve bunu kendine has yöntemlerle yaparak hastalarının görüntülerine daha da güzellik ilave etmeye devam etmektedir.

Yaptığı başarılı prosedürle bir gencin hayatında önemli rol oynamayı ve bütün dünya kosmetologları içinde konuşulmayı becermiştir.

Bugün yeteri kadar sitelerde suni gelin zararları hakkında malumat okuyoruz. Hem görünüş olarak, hem de sağlığımıza olan zararları göz önündedir. Türkiye'de yaşayan kendine güvenini yitiren, ağır günler geçiren genç hanıma manevi destek olarak kendi bütçesiyle Türkiye'ye geliyor. Bu işini vicdan ve şerefle yapan bir doktorun mesleğine olan sevgisinden ileri geliyor.

Bir çok tanınmış güzellik uzmanlarının bile çözümünü bulamadığı suni dolgunun hiçbir zarar olmadan ameliyatsız dudaktan çıkarılması prosedürünü profesyönelcesine yapmaya muvaffak oluyor. Fakat her sektörde olduğu gibi burada da onun başarılarını, işine sevgisini kabul etmeyenler çok oluyor.

Elnare'nin yaptığını kendi başarısı gibi taktim ediyorlar, bu verilen emeğin çalınması demek oluyordu. Fakat doktorumuz bu darbenin altından kalkabiliyor. Daha da güçleniyor, alnı açık şekilde her yerde bu başarının onun olduğunu söylüyor. Güzellik dünyada tek kuvvedir ki, bütün negativleri positive, kötülükleri iyiliğe çevirmeyi beceriyor. Yaşına bağlı olmayarak her birimiz küçük dokunuşlarla güzelliğimizi korumalıyız.

V.Belinskinin düşüncesine bakarsak daha iyi anlarız: “Dış güzellik ve saflık, aslında, iç güzelliğin ve saflığın gözle görünen ifadesidir.”

Bazen güzelliğimizi korumak için evde yaptıklarımız yetmiyor. Güzelliğimizin belirginleşmesi için bir sıra prosedürlere ihtiyacımız olabiliyor. Elnare sihirli dokunuşlarla hanımlarımızı güzelleştiren kalbinin güzelliğini, ruhunun zarifliğini becerikli elleri ve bilgisi ile birleştiren seçilmiş kişidir. Kendisini daha çok güzellik doktoru olarak tanımlayan Elnare, tıp mezunudur hemde. O, sadece güzelleştirmiyor, hem de iyileştiriyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra kosmetoloji tecrübeler toplamış, İtaliya, Türkiye Rusya'da kurslara katılmıştır. Genç yaşından itibaren kendi üzerinde çalışmış, 2017' de gelişim kursu daha sonra bir sıra eğitimler düzenlemiş ve kendi bilgilerini paylaşmayı ihmal etmemiştir.

Her zaman işine dürüst ve profesyonel yaklaşdığı için çok sevilmiştir. Onun meslek yoluna bakarsak, yeterince başarının olduğunu görürüz. Bu gün Elnare ismi duyulduğunda onun imzası olduğu birçok yenilik ve başarı akla geliyor.

İnstagram hesabı: dr.elnara.rzaeva