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Kuaför Yusuf Aydın Türkiye'yi avrupa'da temsil edecek

Türkiye’yi Avrupa’da temsil ettiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Aydın, ekip olarak hedeflerinin dünya birinciliği olduğunu söyledi.

25 Nisan 2021 Pazar 11:23
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Kuaför Yusuf Aydın Türkiye'yi avrupa'da temsil edecek

MURAT UYGUR

İSTANBUL

Saç ve tasarım uzmanı Yusuf Aydın, katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği derecelerle Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor.

Başarı hikayesi ve hedeflerini anlatan Aydın, Uluslararası alanda katıldığım birçok yarışmada derece elde ettim. En son Arnavutluk Tiran'da katıldığım yarışmada an iyi saç tasarım ödülünü aldım. Orada ülkemin ve şehrimin gururu oldum. 

2019’da Ukrayna’nın Kiev şehrinde dünya kuaförler yarışmasına Türkiye’yi temsilen 30 kişi katıldık. Türkiye’den   17 ülkeden yüzden fazla kuaför yarışmaya katıldı. 17 ülke arasında en iyi saç tasarımı ve en iyi koreografi de Euro Cup Türkiye Ekibi olarak dünya üçüncüsü olduk. Tabi başarılara doyamadık. 

Arnavutluk’ta ‘Dünya Kuaförler Yarışması’na katıldık. Birde sposa kategorisinde birincilik, Oldscholl kategorisinde 3’üncülük, Razor fade kategorisinde 3’üncülük, Freestyle kategorisinde 3’üncülük, tasarım ve dizayn ödülü, ülke şhow ve yarışmalarında 2’ncilik Olmak üzere 5 ayrı dalda ülkemize kupaları getirmeyi başardık.  Haziranda İtalya’nın Roma kentindeki yarışmaya katılacağız. Hedefimiz dünya birinciliğidir.” dedi.

Yusuf Aydın yarışma öncesi hedeflerini ise şu sözlerle vurguladı: 

"Amacım sadece bölgede kendimi geliştirmek değil, beni takip eden genç arkadaşlarıma örnek olmak. Umarım arkamızdan gelen yeni nesil de bizim gibi mesleğini severek heyecanlı bir şekilde mesleğini severek bu işlere adım atar"

Bizler de ülkemizi gururla temsil edecek Yusuf Aydın'a başarılar diliyoruz 

Önce Vatan Gazetesi

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