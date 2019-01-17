Kral Şakir ilk kez Trump AVM sahnesinde!

Yarıyıl tatiline giren tüm çocuklar karne sevincini Türkiye’nin ilk çizgi dizisi Kral Şakir’in eğlenceli şovuyla Trump Alışveriş Merkezi’nde yaşayacak. Bir aslan ailesinin başından geçen komik ve neşeli hikayeleri anlatan Kral Şakir, 18-27 Ocak tarihleri arasında Türkiye’de ilk defa Trump Alışveriş Merkezi’nin sahnesinde olacak ve çocuklara unutulmaz bir gün yaşatacak.

Gösteri sonunda poster hediyesi var

Trump Alışveriş Merkezi’nin çocuk katı Trumpland’de kurulacak özel sahnede en komik ve en eğlenceli gösterilerini sergileyecek olan Kral Şakir, ardından çocuklarla sohbet edecek. Çocuklar gösteri sonunda Kral Şakir ile fotoğraf çektirme şansına da sahip olacak. Ayrıca gösteriyi izleyen her çocuğa çizgi dizinin posteri hediye edilecek.

Gösteriye katılım ücretsiz

Kral Şakir gösterisi, 18-27 Ocak tarihleri arasında her gün 12:00/14:00/16:00/18:00 saatlerinde 4 seans olarak yapılacak. Heyecan dolu gösteri tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak.

Gösteri ile ilgili detaylı bilgi için www.trumpalisverismerkezi.com web sitesine bakabilir ya da 0212 348 78 67 no’lu telefonu arayabilirsiniz.