KÖŞKEROĞLU’NDAN GELENEKSEL YILBAŞI LEZZETİ: HİNDİ DOLMA

DİNÇER KARACALAR

Türk mutfağının 75 yıllık tecrübeye sahip markası Köşkeroğlu’nun şef Eyüp Köşkeroğlu yönetiminde hazırladığı yılbaşı mönüsü şimdiden hazır… Yeni yıla girerken sofralarımızın olmazsa olmaz lezzetlerinden biri olan hindi dolma da yılbaşı mönüsünün yıldızı olarak öne çıkıyor. Üç gün öncesinden vereceğiniz siparişle, yılbaşı gecesi nar gibi kızarmış hindi dolma, hijyenik paketinde evinize teslim ediliyor.







Yılbaşı gecesi yemek pişirme telaşı yaşamak istemeyenler için,Köşkeroğlu kendine has yorumuyla hazırladığı hindi dolmasını yanında farklı garnitür ve meze seçenekleriyle sofralarına kadar getiriyor. Kestaneli, iç pilavlı 6-8 kişilik hindi dolmasıyla birlikteşef Eyüp Köşkeroğlu’nun yenilediği mönüsünde yer alanKöşkeroğlu’nun leziz mezeleri ve garnitürleri de yılbaşı sofranızı zenginleştiriyor.



Geçmişten günümüze pek çok aroma ile farklı tatlar hazırlayanKöşkeroğlu, 75 yıldır lezzet ustalığını bu yılbaşında da yine ortaya koyuyor. Yeni yıl için hazırlanan ve iç pilavını da kestane, incir ve çeşitli baharatlarla tatlandırdığı nar gibi kızarmış hindi dolmasıyla hem sofranız hem de damaklarınız şenleniyor.



Sipariş tel: 0212–3972212