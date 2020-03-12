Koronavirüs, hijyen eğitimine ilgiyi artırdı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan 'koronavirüs' salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından, hijyen kuralları, temizlik ve dezenfeksiyon ile ilgili temel ilkeler konusunda bilgiler içeren hijyen eğitimine ilgi arttı. Farklı sektörlerde çalışan ya da iş yeri açmak isteyen girişimciler Bornova Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği hijyen eğitimine katılarak virüsler ve virüslerin bulaşma yolları konusunda bilgi sahibi oldu. Her hafta yaklaşık 90 kursiyerin eğitimlere katıldığını ifade eden Bornova Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı İlker Tiryaki, özellikle gıda sektörü ile güzellik ve saç bakım hizmetlerinde çalışanların kurslara ilgi gösterdiğini dile getirdi. Tek gün içinde 8 saat süren eğitimlerin sonunda kursiyerlere sertifika verdiklerini anlatan Tiryaki, kursa talebin oldukça fazla olduğunu belirtti.

Tiryaki, "Hayat boyu öğrenme modülleri arasına giren hijyen eğitimi kurumumuz tarafından uzun süredir veriliyor. Hijyen eğitimlerini gıda ve su sektöründe işletme açacak kişilere belediyeden ruhsat almaları için veriyoruz. Başvurular çok yoğun. Her hafta yaklaşık 90 kişi müracaat ediyor. Bu eğitimlere katılmak için 13 yaşını tamamlamış olma ve okuryazar olma şartı var. Eğitimin sonunda kursiyerler bir sınava tabi tutuluyor" dedi. Eğitim süresince virüs ve virüslerin bulaşma yolları ile ilgili modüller ve bilgiler verildiğini anlatan Tiryaki, son zamanlarda koronavirüs nedeniyle tüm dünyayı tehdit ettiğine dikkat çekerek eğitmenlerin bu doğrultuda içerik hazırladığını kaydetti. Tiryaki birkaç hafta önce ilçe milli eğitim müdürlüğünün talebi üzerine okuldaki temizlik personellerine de bu eğitimi verdiklerini açıkladı.

HİJYENİK EL YIKAMANIN FARKI ANLATILIYOR

İbni Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Hatice Çobanoğlu da hijyenin temizlikten farklı bir kavram olduğunu öğretmeye çalıştıklarını belirterek en yaygın bulaşan solunum sistemi hastalıkları konusunda bilgi verdiğini ifade etti. Koronavirüsün gündemde olduğunu hatırlatan Çobanoğlu, konuyla ilgili videolar izleterek kursiyerleri hijyenik el yıkama konusunda bilinçlendirdiğini vurguladı. Hijyenik el yıkama ile sosyal el yıkamanın farklı el yıkama biçimleri olduğunu dile getiren Çobanoğlu, şöyle konuştu:

"Hijyenik el yıkama özellikle gıda ve sağlık sektöründe çalışanlar için önemli. Sosyal el yıkamada herkes belli bir sıra izlemeden, elinin nasıl temizlendiğine inanıyorsa öyle yıkar. Ama hijyenik el yıkamanın belli bir sırası var. En az 15-30 saniye olması gerekiyor. Sosyal el yıkamada parmak araları ya da bilekler yıkanmıyor. Hijyenik el yıkama ise avuç içi, elin sırtını, tırnakları, parmakları yıkama şeklinde 6 ya da 9 aşamalı gerçekleşiyor. Dersimizde takılarımı çıkararak sanki çeşme varmış gibi elimizi yıkıyoruz. Amaç el üzerinde bulunan hastalık yapıcı mikroorganizmaları yok etmektir. Gıda sektöründe çalışanlar için hijyenik el yıkama çok önemli. Ben ikisinin farkını gösteriyorum."

VİRÜS KORKUSU EĞİTİME İLGİYİ ARTIRDI

Hijyen eğitimine katılan kursiyerlerden Serap Yarbasan da bir şarküteri işlettiğini söyleyerek, "Ev ürünleri yaparak etkinlik ya da festivallerde sergiliyorum. Bu kursa belge almak için geldim. Mikropların çeşitlerini bakteri ile virüsün farkını hocamız sayesinde öğrendim. Bilmediğimiz ya da üstün körü yaptığımız çok şey varmış" dedi. Market işletmecisi İncilal Ünal da şunları belirtti:

"Bu eğitimde bilmediğim şeyleri öğreniyorum. Virüslerden çok korkuyorum. İzmir'deki yeni bir hastaneye acil olarak 'Koronavirüslü hasta getirildiğini duydum. Gerçeği yansıtmasa da panik oldum. Hastanelere sık giderim. Hastanede hiçbir yere değmemeye çalışıyorum. Ama bu eğitimde öğrendiğim bilgiler benim için daha yararlı oldu."