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Köpeğine Covid-19 ismini verdi

KONYA'da, kreş sahibi Murat Dolapoğlu, 2 ay önce doğan Fransız buldoğu cinsi köpeğine, salgın döneminde doğduğu için Covid-19 ismini verdi.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:18
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Köpeğine Covid-19 ismini verdi

Meram ilçesinde kreş işletmeciliği yapan Murat Dolapoğlu, 2 ay önce dünyaya gelen Fransız buldoğu cinsi köpeğine, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten esinlenerek Covid-19 ismini koydu. Dolapoğlu, ismin hikayesini şöyle anlattı:

"2 ay önce tam salgına denk geldi köpeğimiz. Çok hareketli bıcır bıcır bir köpek olduğu için ismini ne koyalım diye düşünüyorduk. Sonra karar verip Covid koyduk. Adı Covid, soyadı 19. Covid-19. Çok güzel oldu. İsmi öylede kaldı. Çok güzel bir köpek. Herkes ismini duyunca çok şaşırıyor. Bu isim aklınıza nerden geldi diyorlar. Aynen virüs gibi hareketli. Virüs de Türkiye'yi anında sardığı gibi bu da öyle tüm bahçeyi sardı. Çok tatlı, çok sevgi dolu, akıllı Fransız buldoğu bir köpek."

Küçük köpeğin bahçedeki kedilerle yakınlaşması ise dikkat çekti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Covid19KöpekIsim
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