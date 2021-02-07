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Konya'da şubatta 20 derece sıcaklık; kısıtlamada parklar doldu

Konya'da şubat ayı olmasına rağmen hava sıcaklığı 20 dereceyi buldu. Sıcak havada kısıtlamaya rağmen parklarda insan yoğunluğu oluştu. 

07 Şubat 2021 Pazar 16:42
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Konya'da şubatta 20 derece sıcaklık; kısıtlamada parklar doldu

KONYA,(DHA)

Konya'da geçen yıllarda  şubat ayında hava sıcaklığı eksi dereceleri gösterirken, en fazla 5 dereceye kadar yükseliyordu. Meteoroloji verilerine göre, küresel ısınmanın etkisiyle bugün hava sıcaklığı 20 dereceyi buldu. Güneşi görenler de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen parklara akın etti. Bazıları yürüyüş yaptı, bazıları da bankta oturup sıcak havanın tadını çıkarmaya çalıştı. Kentte araç yoğunluğu da dikkat çekti. 

Büşra Tuncay, ''Biz de şaşkınız. Hava çok güzel. Evde kısa kollu kıyafetlerle duruyoruz. Bugüne kadar bu yükseklikte sıcaklığa rastlamadım. Şubat ayı kış olması ve soğuk bekleniyor ama çok ilginç. Evde kombisi olanların bu havada kaloriferlerini yakmadığını düşünüyorum'' dedi. 

İlyas Altun, hava sıcaklığının 20 derece olduğunu hatırlatarak, ''Allah'ım esirgesin kıtlık geliyor. 60 yaşındayım böyle bir şubat ayı ömrü hayatımda görmedim. Kazakla dışarda oturabiliyoruz. Ama kıtlık kapımızda. Hepimizin suyu tasarruflu kullanması gerekir.  Alınan tedbirler nedeniyle Konya, diğer şehirlere göre biraz rahat ama yine de kıtlık kapımızda. Hepimiz tasarruflu olalım'' diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaSıcakKısıtlamaParkşubatönce Vatan
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