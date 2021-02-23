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Kök hücre kampanyasına 2 günde 500'e yakın bağış

ERZURUM'un Uzundere ilçesinde, 2 çocuk babası Mustafa Ören, 6 ay önce lösemi teşhisi koyulan oğlu Kerem Berke Ören (8) tedavisi için kök hücre bağış kampanyası düzenledi. Kızılay'ın da destek verdiği baba Ören'in kampanyasına, 2 günde 500'e yakın kök hücre bağışı yapıldı.

23 Şubat 2021 Salı 09:47
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Kök hücre kampanyasına 2 günde 500'e yakın bağış

Uzundere ilçesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Mustafa Ören'in ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi oğlu Kerem Berke Ören'e 6 ay önce lösemi teşhisi koyuldu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan oğlunun iyileşmesi için ilik nakli gereken Mustafa Ören, kök hücre bağışı yapılması amacıyla önce sosyal medyada kampanya düzenledi. 'Kök hücre bağışlayın bizim de umutlarımız tükenmesin' diyen Ören, Kızılay'dan yardım istedi. Baba Ören'in talebini olumlu karşılayan Kızılay, Uzundere ilçesine ekipleriyle birlikte kan bağışı aracını gönderdi. 

ÖĞRETMENİ DE BAĞIŞÇI OLDU

Kızılay görevlileri, ilk olarak Ören ailesinin yaşadığı Çağlayan Mahallesi'nde bağış topladı. Mahalle sakinleri, formları doldurarak Kerem Berke için kök hücre bağışında bulundu. Kızılay'ın bağış için ikinci durağı Uzundere ilçesi oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü ilçe merkezinde gönüllüler, kök hücre ve kan bağışında bulundu. Uzundere Özcan İlkokulu öğrencisi Kerem Berke'nin öğretmeni Kübra Yeral da form doldurarak bağışçılar arasına katıldı. Kerem Berke'nin 1'inci sınıfta okurken sağlık durumunun çok iyi olduğunu, 2'nci sınıfta rahatsızlandığını söyleyen Yeral, "Kerem 6 aydan beri hastalıkla mücadele ediyor. Halkımız kan ve kök hücre bağışında bulundu. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah Kerem bir an önce iyileşerek aramıza döner. Bütün çocuklarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. 

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN BAĞIŞTA BULUNDULAR

Oğlunun iyileşmesi için organize ettiği kök hücre ve kan bağışı kampanyasında Kızılay görevlilerinin yanından bir an olsun ayrılmayan Mustafa Ören, bağışçılara da yardımcı oldu. Baba Ören, "Oğlum ve nakile ihtiyacı olan tüm çocuklar için organizasyon yapmak istedik. Kızılay yetkililerine başvurduk onlar da yardımcı oldular. Önce Çağlayan Mahallesi ardından Uzundere ilçesinde kan ve kök hücre bağışı topladık. 2 günde 500'e yakın bağış oldu. Yoğun bir katılım oldu, bize destek veren Kızılay yöneticilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'BAĞIŞ YAPSINLAR, UMUTLARIMIZ TÜKENMESİN'

Kök hücre bağışı konusunda eksik bilgiye sahip olunduğunu dile getiren Ören, şunları söyledi:

"Kök hücre bağışı normalde damar yolundan kan bağışı gibi kök hücrelerin çekilmesiyle yapılan bir bağış. Bu konuda tüm halkımızdan bulundukları bölgelerde Kızılay kan merkezlerine kök hücre bağışı yapmaların istiyorum. Kök hücre bağışı yapılsın ki bizim de umutlarımız tükenmesin. Uzun süredir oğlumun tedavisi için uğraşıyorum, düzenlenen kampanyalara destek oluyorum. Çünkü gerçekten de lösemi olan çocuklara kan ve kök hücre bağışı çok önemli. Tüm milletimizden duyarlı olmalarını istiyorum. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde oğlumun tedavisi güzel gidiyor ama nakil olması gerekiyor. Bunun için uygun donör bulunması lazım. Oğlumun yaşaması donörün bulunmasına bağlı. Vatandaşlarımız kök hücre ve kan bağışı yapsın bizim de umutlarımız tükenmesin."

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumLösemiKök HücreKanBağışKızılay
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