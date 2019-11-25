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Kocaeli’de Uluslararası Farkındalık Festivali

Kocaeli’de Uluslararası Farkındalık Festivali

25 Kasım 2019 Pazartesi 14:34
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Kocaeli’de Uluslararası Farkındalık Festivali

NEVAL KÜTÜK

Uluslararası Farkındalık Festivali Kasım ayında Kocaeli’de gerçekleşti.  İki gün süren hafta sonu etkinliği, körfez manzarasına doyacağınız Kocaeli’de “Değişim ile Çiçek Aç” sloganıyla düzenlendi. 

Dünya Değişim Akademisi tarafından hazırlanan Değişim programlarının uygulandığı Festivalde ayrıca interaktif söyleşiler, danslar, bireysel gelişime ve farkındalığı artırmaya yönelik kitaplar var. Festival tümüyle bireysel gelişimi ve değişimi destekliyor.  

Programda yer alan “Değişim” çalışmaları: Stresi Yönetme, Anda Kalma, Korkuyu Aşma ve Depresyondan Özgürleşme üzerine olup, şirket çalışanları ve aileler de programlara büyük ilgi gösteriyor. Sağlıklı yaşam ve farkındalık için nefes çalışmalarının da yer aldığı etkinlikte özgüven, yaratıcılık, kararlılık ve sevgi dolu iletişimi geliştiren enerji çalışmaları da yapılıyor.

Farkındalık Festivali’ne dünyadan, Türkiye’nin çeşitli illerinden ve Kocaeli çevresinden 400’e yakın katılım var. Festival 24 Kasım Pazar akşamı sona erdi. 

Negatifleri atmak, pozitiflerle dolmak, her zaman daha güzele ve doğala doğru gelişmek, değişmek için düzenlenen organizasyonun, Kocaeli’nin muhteşem körfez manzarasında önümüzdeki aylarda tekrar gerçekleşeceği de bildirildi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 25.11.2019 06:36
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FarkındalıkOncevatanNEVAL KÜTÜKKocaeli’de Uluslararası Farkındalık Festivali
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