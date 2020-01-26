Kocaeli’de Uluslararası Farkındalık Festivali Başladı!

NEVAL KÜTÜK

Festivale katıl hayatın festival olsun!

Kesintisiz olarak yılın her ayı gerçekleşen Uluslararası Farkındalık Festivali’nin Ocak ayındaki durağı Kocaeli oldu. İki gün sürecek festival, muhteşem körfez manzarasına sahip Kocaeli’de “Değişim ile Tazelen” sloganıyla Cumartesi sabahı başladı.

Gündelik yaşamın yoğun karmaşasına mutluluk dolu değişim çalışmaları ile mola vermek, stres ve gerilimden arınmak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği festival, ülkemizin birbirinden güzel farklı cennet mekânlarında gerçekleşiyor.

Dünya Değişim Akademisi tarafından hazırlanan Değişim programlarının uygulandığı Festivalde ayrıca interaktif söyleşiler, danslar, bireysel gelişimi ve farkındalığı artırmaya yönelik kitaplar var. Festival tümüyle bireysel gelişimi ve değişimi destekliyor.

Bu ayki programda yer alan “Değişim” çalışmaları: Stresi Yönetme, Hafızayı Güçlendirme, Korkuyu Aşma ve Depresyondan Özgürleşme üzerine olup, programlara şirket çalışanları ve aileler de büyük ilgi gösteriyor. Sağlıklı yaşam ve farkındalık için nefes çalışmalarının da yer aldığı etkinlikte özgüven, yaratıcılık, kararlılık ve sevgi dolu iletişimi geliştiren enerji çalışmaları da yapılıyor.

Farkındalık Festivali’ne dünyadan, Türkiye’nin çeşitli illerinden ve Kocaeli çevresinden 400’e yakın katılım var. Festival 26 Ocak Pazar akşamı sona eriyor.

Negatifleri atmak, pozitiflerle dolmak, her zaman daha güzele ve doğala doğru gelişmek, değişmek için düzenlenen organizasyonun, Kocaeli’nin muhteşem körfez manzarasında önümüzdeki aylarda tekrar gerçekleşeceği de bildirildi. Yetkililer Kocaeli’den herkese şu mesajı iletiyor: “Hayatınıza sağlık, mutluluk, coşku ve neşe katmak istiyorsanız bu festival tam size göre. Festivale katılın hayatınız festival olsun!”.

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