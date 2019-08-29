KIYAMETİN KOPMADIĞI TEK YER: ŞİRİNCE

Cemile DÜKEN, MURAT AK

Daha önceleri bir Rum köyü olan Şirince, taş döşemesi sokakları, şirin küçük dükkanları, meşhur kum da kahvesi, uçsuz bucaksız yamaçlara doğru uzaman zeytin ağaçları, mis gibi Ege havası, dört tarafınızı sarmış üzüm asmaları ve şarap tutkunları için leziz şaraplarıyla adeta 50li’li yıllardan kalma bir kent. Sevgili dostlar, bu küçük ama çok şirin köyü gelin hep birlikte adım adım gezelim.

ŞİRİNCE KÖYÜ’NÜN ADININ DUYULMASI

Daha önceleri pek bilinmeyen Şirince, 21 Aralık 2012 yılında kıyametin kopmayacağı tek yer adıyla tüm Dünya basının gündeminde yer aldı. Tom Cruse dahil birçok ünlü ismin akın ettiği Şirince adını tüm Dünyaya bu şekilde duyurdu. Efsane aslında Maya takvimine dayanıyordu. MÖ büyük bir medeniyet kurmuş olan Mayalar, bölgedeki Maden Dağı’nı M harfiyle simgelemişlerdi. Maya takvimine göre dünyadaki yaşam 21 Aralık 2012 tarihinde kıyametin kopması ile son bulacaktı. Efsaneye göre dünyadaki sadece iki yerden kurtuluş mümkün olacaktı. Bunlardan biri Fransa’da yer alan Bugarach ile İzmir ilimiz sınırları içerisinde yer alan Şirince Köyü’ndeki Maden Dağı.

ŞİRİNCE’DE KIYAMET KOPMADI AMA ..

Mayaları M şekliyle simgelediğine inanılan Maden Dağına, efsaneye göre Hz. Nuh’un gemisi Nuh Tufanından sonra oturmuştu. Kıyametin kopacağına inanılan 21 Aralık 2012 tarihinde de kurtulmak isteyen insanlar için aynı geminin yine Şirince’de Maden Dağı’nda ortaya çıkması bekleniyordu. Söz konusu tarihte her ne kadar kıyamet kopmasa da yerli ve yabancı birçok ünlü Şirince’ye geldi ve Şirince’nin namı tüm dünyaya böylelikle yayılmış oldu.

ŞİRİNCE’DE GEZİLECEK YERLER: ŞİRİNCE ÇARŞISI

Tüm gün aktif olan Şirince Çarşısı, köye gelen yerli yabancı turistlerin mutlaka ziyaret ettiği bir yer. Kafeler, çeşitli giyim vs satışı yapan mağazaların yanında fast food tarzında yiyecek satan dükkanlarda bulunuyor. Hediyelik eşya dükkanlarının çoğunlukta olduğu çarşı da sevdiklerinize küçük şirin hediyeler almayı unutmayın.

SAİNT JOHN BAPTİST KİLİSESİ

Geçtiğimiz yıllarda restorasyon çalışmalarıyla yeniden ziyaretçileriyle buluşan kiliseye, yerel halk ve turistler büyük ilgi ve önem veriyor. Giriş kapısında Meryem Ana Heykeli’nin bulunduğu havuz, adeta bir dilek havuzu haline gelmiş durumdadır. Nitekim kiliseye gelen turistler havuza bozuk para atıp dileklerde bulunuyorlar. Bunun yanında özellikle büyük ve güzel bir bahçesi bulunan kiliseyi fotoğraflamayı da unutmayalım.

ESKİ OKUL ARTIK TARİH KOKAN BİR MÜZE: ŞİRİNCE TAŞ MEKTEP MÜZESİ

Bir şarap evi olan eski okul binasının bir kısmı, şimdilerde müze haline getirilmiş durumda bulunuyor. Eski bir Osmanlı mektebi olan Taş Mektep Müzesi hala haftanın yedi günü ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor. Müzeyi gezdikten sonra Artemis Şarapevi’nde biraz dinlenip soluklanabilirsiniz. Bu arada şarap severler için Artemis Şarapevi’nde Şirince’nin ünlü şaraplarının tadına bakmak ücretsiz.

BİR ZAMANLARIN HAYAL EVLERİYDİ: NİŞANYAN EVLERİ

Hayallerindeki evleri inşa etmek isteyen Nişanyan ve Tönbekici’nin el ele verip yaptıkları Nişanyan Evleri, şimdilerde köye gelen ziyaretçilerin konaklama yeri olarak kullanılıyor. Bu arada Nişanyan adı da evi inşa eden iki arkadaştan birinin soyadından gelmektedir. Aynı zamanda işletmesini de bu iki kardeş halen sürdürmekteler. Şirince’de konaklamak isterseniz sizin için iyi bir alternatif olabilir. Benden söylemesi.

HODRİ MEYDAN KULESİ

Sevan Nişanyan’ın sistem ve tabularla olan mücadelesinin simgesi olan Hodri Meydan Kilisesi on iki metredir. Ve Nişanyan evlerinin bulunduğu yerdedir. Yapıldığı günden bu yana romantik evlilik teklifleri gibi birçok özel ana şahit olmuştur. Ayrıca manzarasıyla da göz dolduran kule, gerçekten görülmeye değer.

NESİN MATEMATİK KÖYÜ

Aziz Nesin Vakfı’nın kurduğu Nesin Matematik Köyü, her yıl yurt içi ve yurt dışından yüzlerce matematik severi bir araya topluyor. Matematik Köyü’nde büyük bir amfi ve kütüphane bulunuyor. Ayrıca 20 dönüm arazi üzerine kurulan köy de oldukça büyük bir yemekhanede öğrencilere ve hocalara hizmet veriyor. Bu gibi yerler bağışlarla ayakta kaldığı için hayırsever insanların destekleriyle gelişiyor ve geliştikçe de büyüyor. Aynı şekilde hizmet veren Felsefe Köyü de Matematik Köyü’nün hemen ilerisinde eğitim veriyor.

ŞİRİNCE YAPILACAK AKTİVİTELER

MEŞHUR ŞİRİNCE KUMDA KAHVESİ

Şirince Köyü denilince akla gelen lezzetlerden biri de Şirince ile özdeşleşmiş olan kumda kahve. Isıtılan kum üzerinde cezveye konulan kahvenin ısınıp köpürmesiyle olan kumda kahvenin lezzetine doyamayacaksınız. Şirince’deki kumda kahve kafelerinden birine gidip bu enfes ötesi lezzeti tadabilirsiniz.

ŞİRİNCE’NİN ŞARAP SEVERLER İÇİN MEŞHUR ŞARAPLARI

Büyük oranda meyve kullanılarak yapılan Şirince şaraplarında alkol seviyesinin oldukça düşük olduğu belirtilmektedir. Şirince’de şarap severlerin ücretsiz tadım yapabileceği birçok mekan bulunmaktadır.

ŞİRİNCE’DE NE YENİR?

Şirince’de bulunan kafeler, genellikle fast food tarzında yemekler sunuyor müşterilerine. Bunun yanında yerel halkın yaptığı gözleme ve et türünde yemeklerde bulunuyor. Afiyet olsun.

ŞİRİNCE’YE NASIL GİDİLİR?

Günümüzde artık İzmir Selçuk’un bir mahallesi olan Şirince’ye ulaşım ilçeden kalkan dolmuşlarla sağlanıyor. Bununla birlikte kendi münferit aracınız ile de buram buram zeytin ağaçlarının kokusunu çeke çeke, doğanın göz alıcı güzelliğini seyreyleye seyreyleye Şirince’ye rahatlıkla ulaşabilirsiniz. İzmir merkeze yaklaşık 85 km, bağlı bulunduğu Selçuk’a ise yaklaşık 10 km mesafede bulunan Şirince’ye ulaşım çok kolay.

ŞİRİNCE’YE MUTLAKA GİDİN

Güzel İzmir’imizin ve Selçuk ilçemizin çok sayıda yerli yabancı turisti ağırladığı doyumsuz güzellikte şirin mi şirin, huzurlu mu huzurlu, keyifli mi keyifli Şirince köyü, özellikle bahar aylarının gelmesiyle birlikte ziyaretçi akınına uğruyor. Keyifli vakit geçirmek, doğa ile adeta bütünleşmek, huzuru iliklerinize kadar hissetmek, Ege’nin tertemiz, oksijen dolu havasını içinize doyasıya çekmek istiyorsanız, buyurun şirin köyümüz Şirince’ye gelin, hep seyahatte kalın..

Can gezikolikler, hepinize kucak dolusu selamlar. Çalışmalarımızı;

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