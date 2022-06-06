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‘Kitap Kurdu’ geleceğin umudu

Gazetemiz yazarlarından Aslı Mercan Sarı ve Hazal Karadağ Yurdagül Türkiye genelinde tüm kütüphanelere destek!

06 Haziran 2022 Pazartesi 00:07
‘Kitap Kurdu’ geleceğin umudu

Haber Merkezi

Kadınları Ve Çocukları Koruma Ve Yaşatma Derneği'nin Türkiye'nin dört bir yanında 'KİTAP KURDU GELECEĞİN UMUDU' mottosuyla başlattığı projede sırada İzmir vardı. 

Konak Mimar Sinan İlkokulu'nda önceden devletin imkanlarıyla var olan kütüphanenin zenginleştirme konusunda adım atan KAÇOK Derneği, Yaşa Çocuk Derneği ile de el ele vererek Türkiye'nin dört bir yanında ikamet eden gönüllülerinin, üyelerinin ve hayırseverlerin gönderdiği bilişim, kırtasiye ve kitap destekleriyle zenginleştirdiği kütüphanenin açılışını yaptılar. 

KAÇOK Derneği'nin Başkanı Aslı Mercan Sarı ve Başkan Yardımcısı Hazal Karadağ Yurdagül şu ifadeleri kullandılar: "Mücadelemizin meşalesinin adı KAÇOK'tur.

Kadınlarımız ve Çocuklarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan eğitimdir. Bu argümanla yola çıkarak 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' diyen Atatürk'ün sözünün ışığında bunu kendilerine misyon edinen KAÇOK Derneği daha uygar ve sağlıklı bir toplumun kadınlara ve çocuklara ihtiyacı vardır, bu anlamda Kaçok olarak üstlendiğimiz misyonla yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz.

Umudun Yaşatıldığı Her Yerdeyiz!" İfadelerini kullandı. 

Ayrıca açılışımıza teşrif eden Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Konak İlçe Milli eğitim müdürü Serdal Şimşek ve Konak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Filiz Türkmenoğlu, Zafer Öcal'a, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı İrfan Erol'a, 

KAÇOK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Pervin Akyar'a Yönetim Kurulu üyemiz Mert Akyar'a, 

Yönetim kurulu üyemiz Hüseyin Sarı'ya, 

Mimar Sinan İlkokulu Müdürü İsmail Demir'e, 

Yaşa Çocuk Derneği Başkanı Selma Akın'a Yaşa Çocuk Derneği Mübeccel Hürmen'e ve tüm üyelerine bu mutlu günümüzde yanımızda oldukları için teşekkür ederiz.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 03.06.2022 20:12
Anahtar Kelimeler:
Aslı Mercan SarıHazal Karadağ YurdagülTürkiyeKaçokKitap Kurduönce Vatan
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