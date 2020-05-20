Kısıtlama kalktı; çocuklar sokağa çıktı

Evlerinden çıkan çocuklardan bazıları parkta oyun oynarken, bazıları yürüyüş yaptı. Sokağa çıkan bazı çocuklarda babalarıyla basketbol ve futbol oynadılar. Çocukların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. Okulları nedeniyle arkadaşlarıyla görüşemeyen çocuklar izinli günlerinde birbirleriyle hasret giderdi. Uzun zamandır yan yana gelemeyen arkadaşlar selfi çekmeyi de ihmal etmedi.

Kadıköy Kalamış parka gelen bir çocuk, "İyi oldu çok mutluyum. Bizde bu şansımızı basketbol oynayarak değerlendirmek istedik" diye konuştu. Kızıyla sahile gelen baba Burak Kaptan "Zorlanıyoruz. 2 aydır çocukları evde tutmak zor. Doya doya denize baksın diye sahile geldik" dedi.



ÇOCUKLARIN SOKAK İZNİ BAŞLADI, PARKLAR DOLDU



Bakırköy'de de aileleri ile birlikte parklara gelen çocuklar salıncağa binerken, bazı çocuklar ise bisiklete binmeyi tercih etti. Maske takmayı istemeyen bazı çocukları ise aileleri uyardı. Çocukların sokak izni 15.00 itibariyle sona erecek.

"ÇOK MUTLUYUM"



Bebek Parkına gelen Mete Erdemir "2 kere dışarı çıkabildik. Parklar dolu olduğu için ilk seferde eve gitmek zorunda kaldık. Bugün çok mutluyum. Park boş ve bizde rahatça oynaya biliyoruz" dedi.



ARKADAŞLAR HASRET GİDERDİ, ÇEKİLEMEYEN SELFİLER ÇEKİLDİ



Parkta bisiklete binen 12 yaşındaki Alperen Gürsoy," Bisiklet sürüyorum. Yaklaşık iki aydır evdeyiz. Dışarı çıkmak çok güzel bir duyguymuş. Bizde keyfini çıkıyoruz" şeklinde konuştu.



Kaykay yapan 11 yaşındaki Eylül Güngör, "Kaykay kayıyorum. Havada güzel, keyfini çıkarıyoruz. İki aydır evdeyiz, derslerimizi takip ettik. İkinci kez de olsa dışarı çıkmak çok iyi geldi" şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARIN İSTİKLAL CADDESİ'NDE EĞLENCELİ ANLARI



Sokağa çıkma çıkma kısıtlamaları birkaç saatliğine kaldırılan çocuklar, İstiklal Caddesi'nde renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş aralığındaki çocukların kısıtlamaları, bugün 11.00-15.00 saatleri arasında kaldırıldı. Aileleriyle İstiklal Caddesi'ne gelen çocukların kimi scooter'a bindi, kimi köpeğini gezdirdi, kimininse sevinçle dans ettikleri görüldü.



"DANSLAR YAPIYORUZ"

İstiklal Caddesi'nde kapalı bulunan bir alışveriş merkezinin girişinde kardeşi ve kuzeniyle eğlenceli danslar yapan 12 yaşındaki Ceren Yıldırım, “2,5-3 aya yakın bir süreden sonra dışarıya çıkıyoruz. Geçen Çarşamba da çıkmıştım. Hiç bu kadar mutlu olacağımı tahmin etmiyordum. Dışarı çıkmayı çok özledim. En çok arkadaşlarımla buluşmayı ve okula gitmeyi özledim. En yakın zamanda buluşmayı düşünüyoruz. Bir uygulama var, onunla ilgili danslar yapıyoruz burada. Evde biraz canımız sıkılıyor" ifadelerini kullandı.



“KORONA BİTTİĞİNDE ARKADAŞLARIMIN YANINA GİDECEĞİM"

6 yaşındaki Rengin Mengirkaan, “Mutluyum, arkadaşlarımı görmeyi seviyorum ama yanlarına gidemiyorum. Korona bittiği zaman gideceğim arkadaşlarımın yanına" dedi.



“MÜZİĞİ DUYUNCA DAYANAMIYORLAR"

Anne Nalan Mengirkaan ise, "Zaten buraya yakın oturuyoruz. Özledik. Bir dolaşalım dedik. Ne değiştiğine bakmak istedik çünkü 2 buçuk aydır çıkmıyorduk dışarı. Kendimizi ve çocuklarımızı korumaya çalışıyoruz. Bu iki saati de bayramdan önce burada değerlendirdik. Mutlu çocuklar, evde de böyleler. Müziği görünce dayanamıyorlar diyebilirim" şeklinde konuştu.

ANTALYA'DA 0-14 YAŞ PARKA KOŞTU

Antalya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, 4 saatliğine sokağa çıktı. Ebeveynleri eşliğinde park ve bahçelere akın eden çocuklar, güneşli havanın keyfini çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde ikinci kez sokağa çıktı. Antalya'da yerleşim yerlerine yakın park ve bahçeler çocuklarla dolup taştı. Çocuklara anneleri ve babaları eşlik etti. Parkta oynayan çocukların maske takmadığı gözlendi. Evde çok sıkıldıklarını, kendilerine ayrılan 4 saatlik zamanı oyun oynayarak değerlendireceklerini belirten çocukların bir kısmı top oynadı, bir kısmı ise jimnastik yaparak enerjisini attı. Anne ve babalar ise maske takmaya özen gösterdi. Kimisi kalabalık alanlardan uzak durmayı seçerken kimileri de ağaç gölgesi altına oturmayı tercih etti.

Karantina önlemleri nedeniyle annesiyle birlikte parka gelen Selin Karataş, "Dört saatliğine dışarı çıktım, eğleniyorum oyun oynuyorum daha sonra evime gideceğim" dedi. Selin'in annesi Pınar Karataş ise "Onlar bugün enerjilerini atacak. Sosyal mesafelerini koruyarak ip atlayıp top oynuyorlar. İnşallah kısa sürede bu durumu atlatacağız" dedi.

Kızı ve yakın arkadaşlarıyla birlikte parka gelen Nur Akgün, heyecanlı olduklarını söyledi. Kızıyla zaman geçirmenin mutluluk verici olduğunu söyleyen Akgün, "Bugünü iple çekiyoruz. Arkadaş grubumuzla geldik" dedi. Kendisinde ve kızında maske olmayan Akgün, "Maskemiz var. Ama bugün oksijen alalım dedim. Sosyal mesafemize dikkat ediyoruz" dedi.

EDİRNE'DE ÇOCUKLAR PARKLARI DOLDURDU

Edirne'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün 4 saatliğine sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş grubundaki çocuklar, aileleriyle birlikte parklara gitti. Çocuklar, parklardaki oyun gruplarında oynadı.

Edirne'de koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan 0-14 yaş grubu çocuklar, bugün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında 4 saatliğine dışarı çıktı. Çocuklar aileleriyle birlikte parklara giderek oyunlar oynadı, bisiklete binerek gönüllerince eğlendi. Aileler, çocukların ellerine dezenfektan ve kolonya dökerek önlem alırken, bazı çocuklar da maske takarak oynadı.

ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU

Dedesiyle birlikte Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Göletli Park'a gelen Ecem Dilmeç (5), parka geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Evde çok sıkılmıştım. Sokağa çıktığım için çok mutluyum. Dışarıya çıktım ama çok dikkatli oluyorum. Maskemi takıp, ellerimi dezenfekte ediyorum. Ellerimi yıkıyorum" dedi.

Parkta spor yaparak eğlenen Asya Akın ise, "Arkadaşlarımla birlikte spor yapıyorum. Burada oyunlar oynayıp eğleniyoruz. Evde çok sıkılmıştık, parka geldiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

SICAK HAVA NEDENİYLE SAAT 16.00 SONRASI İZİN İSTEĞİ

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde 31 derece olduğu kentte aileler sıcaktan havadan dert yandı. Parka çocuğu ile birlikte gelen Betül Tunca, "Çocuğum ile parka geldim, geçen haftada birlikte dışarı çıkmıştık. Parkta eğleniyoruz ama sıcak hava bizi çok etkiliyor. Günün en sıcak saatinde geldiğimiz için mağduruz. Sıcak havada 1 saat kalabiliyoruz. İzinlerin saat 16.00'dan sonra olması daha iyi olurdu" ifadelerini kullandı.

Parka 1,5 ve 5 yaşlarındaki iki kızıyla gelen Yağmur Tuzcu, "Günlerdir evdeyiz ama çocuklar arkadaşları ile iç içe olmayı, oynamayı özlediler. Bugün parkta oldukları için çok mutlular. Benim ufak kızımın uykusu var ama eve gitmek istemiyor. Çocuklar ile parka geldik, ama biraz tedirginim açıkçası. Salgın için önlemlerimizi aldık" dedi.

BOLU'DA ÇOCUKLAR PARKLARA KOŞTU

Bolu’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün 4 saat için sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş grubundaki çocuklar, parkları doldurup, oyunlar oynadı.

Bolu'da, koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde kalan 0-14 yaş grubundaki çocuklar, bugün için verilen 4 saatlik izinle ikinci kez sokağa çıktı. Güzel havayı değerlendiren çocuklar, aileleriyle birlikte parklara akın etti. Çocuklar, parklardaki oyun grubunda oynadı. Berkay Gençtürk (10), "Parkta oynayacağız. Bisiklet turu yapacağız. Top oynayacağız. Evde hapis kalmıştık. Şimdi kuşlar gibi özgür hissediyoruz kendimizi. İnsanlara çok yaklaşmıyorum. Aralıklı durmaya özen göstermeliyiz” dedi.

ESKİŞEHİR'DE ÇOCUKLARIN BİSİKLET TURU

Eskişehir’de koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci kez izinli olarak sokağa çıkan 0-14 yaş grubundaki çocuklar, park ve bahçelere gitti. Güzel havayı değerlendiren çocuklar, bisikletlerle tur attı.



İçişleri Bakanlığı’nca koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 0-14 yaş arası çocuklar, ikinci kez izinli olarak dışarı çıktı. Özellikle Kanlıkavak Parkı'na akın eden çocuklar, izinli saatlerini bisikletleriyle dolaşarak geçirdi. Aileleriyle birlikte sokağa çıkan çocukların salgın nedeniyle kapatılan oyun parklarına girmemesi için de Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye gezerek, denetim yaptı. Çocukların park ve bahçelerde keyifli vakit geçirdiği gözlendi.