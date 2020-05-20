Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kısıtlama kalktı; çocuklar sokağa çıktı
Kısıtlama kalktı; çocuklar sokağa çıktı
25 çocuğun istismar davasında annelerin feryadı yürek dağladı
25 çocuğun istismar davasında annelerin...
Uzmanlardan tüm dersler için LGS 2020 tavsiyeleri
Uzmanlardan tüm dersler için LGS...
TFF Sağlık Kurulu, takım doktorlarıyla görüşecek
TFF Sağlık Kurulu, takım doktorlarıyla...
Koronavirüs hastalarına evden online takip
Koronavirüs hastalarına evden online takip
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kısıtlama kalktı; çocuklar sokağa çıktı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 0-14 yaş grubu çocuklar için saat 11.00 itibariyle 4 saatlik sokağa çıkma izni başladı.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:33
0 Okunma
Kısıtlama kalktı; çocuklar sokağa çıktı

Evlerinden çıkan çocuklardan bazıları parkta oyun oynarken, bazıları yürüyüş yaptı. Sokağa çıkan bazı çocuklarda babalarıyla basketbol ve futbol oynadılar. Çocukların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. Okulları nedeniyle arkadaşlarıyla görüşemeyen çocuklar izinli günlerinde birbirleriyle hasret giderdi. Uzun zamandır yan yana gelemeyen arkadaşlar selfi çekmeyi de ihmal etmedi. 

Kadıköy Kalamış parka gelen bir çocuk, "İyi oldu çok mutluyum. Bizde bu şansımızı basketbol oynayarak değerlendirmek istedik" diye konuştu. Kızıyla sahile gelen baba Burak Kaptan "Zorlanıyoruz. 2 aydır çocukları evde tutmak zor. Doya doya denize baksın diye sahile geldik" dedi. 
 

ÇOCUKLARIN SOKAK İZNİ BAŞLADI, PARKLAR DOLDU

Bakırköy'de de aileleri ile birlikte parklara gelen çocuklar salıncağa binerken, bazı çocuklar ise bisiklete binmeyi tercih etti. Maske takmayı istemeyen bazı çocukları ise aileleri uyardı. Çocukların sokak izni 15.00 itibariyle sona erecek. 

KORONAVIRUS ILE MUCADELE KAPSAMINDA SOKAGA CIKMA YASAGINA UYAN 14 YAS ALTI COCUKLAR, YASAGIN 4 SAATLIGINE KALKMASI ILE BIRLIKTE ESENLER'DEKI PARKLARI DOLDURDU. FOTOGRAF: IBRAHIM MASE/ ISTANBUL, (DHA)

"ÇOK MUTLUYUM"

Bebek  Parkına gelen Mete Erdemir  "2 kere dışarı çıkabildik. Parklar dolu olduğu için ilk seferde eve gitmek zorunda kaldık. Bugün  çok mutluyum. Park boş ve bizde rahatça oynaya biliyoruz" dedi.
 

ARKADAŞLAR HASRET GİDERDİ, ÇEKİLEMEYEN SELFİLER ÇEKİLDİ 

Parkta bisiklete binen 12 yaşındaki Alperen Gürsoy," Bisiklet sürüyorum. Yaklaşık iki aydır evdeyiz. Dışarı çıkmak çok güzel bir duyguymuş. Bizde keyfini çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaykay yapan 11 yaşındaki Eylül Güngör, "Kaykay kayıyorum. Havada güzel, keyfini çıkarıyoruz. İki aydır evdeyiz, derslerimizi takip ettik. İkinci kez de olsa dışarı çıkmak çok iyi geldi" şeklinde konuştu. 

KORONAVIRUS ILE MUCADELE KAPSAMINDA SOKAGA CIKMA YASAGINA UYAN 14 YAS ALTI COCUKLAR, YASAGIN 4 SAATLIGINE KALKMASI ILE BIRLIKTE PARKLARI DOLDURDU. ESENLER'DEKI MILLET BAHCESINDE COCUKLAR, PALYACOLAR ILE OYNAYARAK EGLENDI. FOTOGRAF: IBRAHIM MASE/ ISTANBUL, (DHA)

ÇOCUKLARIN İSTİKLAL CADDESİ'NDE EĞLENCELİ ANLARI


Sokağa çıkma çıkma kısıtlamaları birkaç saatliğine kaldırılan çocuklar, İstiklal Caddesi'nde renkli görüntüler oluşturdu. 

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş aralığındaki çocukların kısıtlamaları, bugün 11.00-15.00 saatleri arasında kaldırıldı. Aileleriyle İstiklal Caddesi'ne gelen çocukların kimi scooter'a bindi, kimi köpeğini gezdirdi, kimininse sevinçle dans ettikleri görüldü. 


"DANSLAR YAPIYORUZ"

İstiklal Caddesi'nde kapalı bulunan bir alışveriş merkezinin girişinde kardeşi ve kuzeniyle eğlenceli danslar yapan 12 yaşındaki Ceren Yıldırım, “2,5-3 aya yakın bir süreden sonra dışarıya çıkıyoruz. Geçen Çarşamba da çıkmıştım. Hiç bu kadar mutlu olacağımı tahmin etmiyordum. Dışarı çıkmayı çok özledim. En çok arkadaşlarımla buluşmayı ve okula gitmeyi özledim. En yakın zamanda buluşmayı düşünüyoruz. Bir uygulama var, onunla ilgili danslar yapıyoruz burada. Evde biraz canımız sıkılıyor" ifadelerini kullandı. 


“KORONA BİTTİĞİNDE ARKADAŞLARIMIN YANINA GİDECEĞİM"

6 yaşındaki Rengin Mengirkaan, “Mutluyum, arkadaşlarımı görmeyi seviyorum ama yanlarına gidemiyorum. Korona bittiği zaman gideceğim arkadaşlarımın yanına" dedi.


“MÜZİĞİ DUYUNCA DAYANAMIYORLAR"

Anne Nalan Mengirkaan ise, "Zaten buraya yakın oturuyoruz. Özledik. Bir dolaşalım dedik. Ne değiştiğine bakmak istedik çünkü 2 buçuk aydır çıkmıyorduk dışarı. Kendimizi ve çocuklarımızı korumaya çalışıyoruz. Bu iki saati de bayramdan önce burada değerlendirdik. Mutlu çocuklar, evde de böyleler. Müziği görünce dayanamıyorlar diyebilirim" şeklinde konuştu.  

SOKAGA CIKMA CIKMA KISITLAMALARI BIRKAC SAATLIGINE KALDIRILAN COCUKLAR, ISTIKLAL CADDESI'NDE RENKLI GORUNTULER OLUSTURDU. FOTOGRAF:BEYZA NUR GULER/ISTANBUL,(DHA)

ANTALYA'DA 0-14 YAŞ PARKA KOŞTU

Antalya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, 4 saatliğine sokağa çıktı. Ebeveynleri eşliğinde park ve bahçelere akın eden çocuklar, güneşli havanın keyfini çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde ikinci kez sokağa çıktı. Antalya'da yerleşim yerlerine yakın park ve bahçeler çocuklarla dolup taştı. Çocuklara anneleri ve babaları eşlik etti. Parkta oynayan çocukların maske takmadığı gözlendi. Evde çok sıkıldıklarını, kendilerine ayrılan 4 saatlik zamanı oyun oynayarak değerlendireceklerini belirten çocukların bir kısmı top oynadı, bir kısmı ise jimnastik yaparak enerjisini attı. Anne ve babalar ise maske takmaya özen gösterdi. Kimisi kalabalık alanlardan uzak durmayı seçerken kimileri de ağaç gölgesi altına oturmayı tercih etti.

Karantina önlemleri nedeniyle annesiyle birlikte parka gelen Selin Karataş, "Dört saatliğine dışarı çıktım, eğleniyorum oyun oynuyorum daha sonra evime gideceğim" dedi. Selin'in annesi Pınar Karataş ise "Onlar bugün enerjilerini atacak. Sosyal mesafelerini koruyarak ip atlayıp top oynuyorlar. İnşallah kısa sürede bu durumu atlatacağız" dedi.

Kızı ve yakın arkadaşlarıyla birlikte parka gelen Nur Akgün, heyecanlı olduklarını söyledi. Kızıyla zaman geçirmenin mutluluk verici olduğunu söyleyen Akgün, "Bugünü iple çekiyoruz. Arkadaş grubumuzla geldik" dedi. Kendisinde ve kızında maske olmayan Akgün, "Maskemiz var. Ama bugün oksijen alalım dedim. Sosyal mesafemize dikkat ediyoruz" dedi.

EDİRNE'DE ÇOCUKLAR PARKLARI DOLDURDU

Edirne'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün 4 saatliğine sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş grubundaki çocuklar, aileleriyle birlikte parklara gitti. Çocuklar, parklardaki oyun gruplarında oynadı. 

Edirne'de koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan 0-14 yaş grubu çocuklar, bugün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında 4 saatliğine dışarı çıktı. Çocuklar aileleriyle birlikte parklara giderek oyunlar oynadı, bisiklete binerek gönüllerince eğlendi. Aileler, çocukların ellerine dezenfektan ve kolonya dökerek önlem alırken, bazı çocuklar da maske takarak oynadı.

ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU

Dedesiyle birlikte Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Göletli Park'a gelen Ecem Dilmeç (5), parka geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Evde çok sıkılmıştım. Sokağa çıktığım için çok mutluyum. Dışarıya çıktım ama çok dikkatli oluyorum. Maskemi takıp, ellerimi dezenfekte ediyorum. Ellerimi yıkıyorum" dedi.

Parkta spor yaparak eğlenen Asya  Akın ise, "Arkadaşlarımla birlikte spor yapıyorum. Burada oyunlar oynayıp eğleniyoruz. Evde çok sıkılmıştık, parka geldiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

SICAK HAVA NEDENİYLE SAAT 16.00 SONRASI İZİN İSTEĞİ 

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde 31 derece olduğu kentte aileler sıcaktan havadan dert yandı. Parka çocuğu ile birlikte gelen Betül Tunca, "Çocuğum ile parka geldim, geçen haftada birlikte dışarı çıkmıştık. Parkta eğleniyoruz ama sıcak hava bizi çok etkiliyor. Günün en sıcak saatinde geldiğimiz için mağduruz. Sıcak havada 1 saat kalabiliyoruz. İzinlerin saat 16.00'dan sonra olması daha iyi olurdu" ifadelerini kullandı.

Parka 1,5 ve 5 yaşlarındaki iki kızıyla gelen Yağmur Tuzcu, "Günlerdir evdeyiz ama çocuklar arkadaşları ile iç içe olmayı, oynamayı özlediler. Bugün parkta oldukları için çok mutlular. Benim ufak kızımın uykusu var ama eve gitmek istemiyor. Çocuklar ile parka geldik, ama biraz tedirginim açıkçası. Salgın için önlemlerimizi aldık" dedi. 

BOLU'DA ÇOCUKLAR PARKLARA KOŞTU

Bolu’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün 4 saat için sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş grubundaki çocuklar, parkları doldurup, oyunlar oynadı. 

Bolu'da, koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde kalan 0-14 yaş grubundaki çocuklar, bugün için verilen 4 saatlik izinle ikinci kez sokağa çıktı. Güzel havayı değerlendiren çocuklar, aileleriyle birlikte parklara akın etti. Çocuklar, parklardaki oyun grubunda oynadı. Berkay Gençtürk (10), "Parkta oynayacağız. Bisiklet turu yapacağız. Top oynayacağız. Evde hapis kalmıştık. Şimdi kuşlar gibi özgür hissediyoruz kendimizi. İnsanlara çok yaklaşmıyorum. Aralıklı durmaya özen göstermeliyiz” dedi. 

BOLU'DA, KORONAVIRUS TEDBIRLERI KAPSAMINDA 4 SAAT ICIN DISARI CIKMALARINA IZIN VERILEN 0-14 YAS GRUBUNDAKI COCUKLAR, PARKLARI DOLDURUP OYUNLAR OYNADI. FOTOGRAF-MURAT KUCUK-BOLU-DHA

ESKİŞEHİR'DE ÇOCUKLARIN BİSİKLET TURU

Eskişehir’de koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci kez izinli olarak sokağa çıkan 0-14 yaş grubundaki çocuklar, park ve bahçelere gitti. Güzel havayı değerlendiren çocuklar, bisikletlerle tur attı. 

İçişleri Bakanlığı’nca koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 0-14 yaş arası çocuklar, ikinci kez izinli olarak dışarı çıktı. Özellikle Kanlıkavak Parkı'na akın eden çocuklar, izinli saatlerini bisikletleriyle dolaşarak geçirdi. Aileleriyle birlikte sokağa çıkan çocukların salgın nedeniyle kapatılan oyun parklarına girmemesi için de Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye gezerek, denetim yaptı. Çocukların park ve bahçelerde keyifli vakit geçirdiği gözlendi.  

ESKISEHIR’DE, KORONAVIRUS TEDBIRLERI KAPSAMINDA IKINCI KEZ IZINLI OLARAK SOKAGA CIKAN 0-14 YAS GRUBUNDAKI COCUKLAR, PARK VE BAHCELERE GITTI. GUZEL HAVAYI DEGERLENDIREN COCUKLAR, BISIKLETLERLE TUR ATTI. (FOTO:ENGIN OZMEN/ESKISEHIR-DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsÇocuklar Sokağa çıktıKısıtlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayram çikolatası ve şekerlerinin online satışında büyük artış var
Bayram çikolatası ve şekerlerinin online satışında büyük artış var
Tekirdağ'ın Çokal Barajı'nda balık ölümleri
Tekirdağ'ın Çokal Barajı'nda balık ölümleri
'Yaren' leylek, yavrularıyla fotoğraflandı
'Yaren' leylek, yavrularıyla fotoğraflandı
Prof. Dr. Yıldız: Yazın havuzlara dikkat etmek gerekir
Prof. Dr. Yıldız: Yazın havuzlara dikkat etmek gerekir
Bursa'da 20 dönümlük alana dev Atatürk imzası
Bursa'da 20 dönümlük alana dev Atatürk imzası
Sarıalan Yaylası güzelliğiyle hayran bırakıyor
Sarıalan Yaylası güzelliğiyle hayran bırakıyor
Polis memurunun objektifinden İzmir'in en kalabalık ve en boş halleri
Polis memurunun objektifinden İzmir'in en kalabalık ve en boş halleri
Damlama sulamayla gül üretiminde 4 milyon ton su tasarrufu
Damlama sulamayla gül üretiminde 4 milyon ton su tasarrufu
Sosyal temassız ‘mavi tatil’e yoğun talep
Sosyal temassız ‘mavi tatil’e yoğun talep

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı