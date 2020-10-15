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KIŞ RÜZGARI SES YARIŞMASIYLA ESECEK!

2020 ve 2021 yılı ödüllü '' kış rüzgarı '' adlı ses yarışması katılımları 15.10.2020 tarih itibarı ile başladı

15 Ekim 2020 Perşembe 12:04
53 Okunma
KIŞ RÜZGARI SES YARIŞMASIYLA ESECEK!

GAZİANTEP

NİHAT İLİKCİOĞLU

 
Yapımcısı Ümit Bahçivanci ''  imaj medya ajans '' Antalya olarak start vermiş bulunmaktayız dedi 

Türkiye geneli katılımlar kabul edilmekte olup ilk eleme günü 29/12/2020  İstanbul'da elemeler başlayacaktır her ilde 3 gün boyunca eleme  yapılacaktır 
‘’ 8 ‘’ İL SESİNİ DUYURACAK

 

Toplamda ‘’ 8 il ‘’ Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydin, Denizli, Isparta, Konya da  ilerleyen günlerde finallerde yer alacak 5 ünlü jüri üyesi  ile tüm illerde afişlerin yayınlanacağı ve  yayınlanacağı ulusal TV kanallarının Ege TV ve Mavi Karadeniz olduğu ayrıca tüm illerde ulusal gazete aracılığı ile duyurulacak

 

KORONAVİRÜS TEDBİRİ
Katılımcılardan korona tedbirleri nedeni ile TC kimlik numaralarının  son hanesine göre eleme salonlarına saat ve tarih verilerek sms  ile davet edileceği ve katılımcıların dolduracağı forumda hes kodu belirtmeleri isteneceği belirtildi.



 FİNAL MANAVGAT’ TA

Finallerin ise 2021 Nisan ayı içerisinde ve Antalya'nın ilçesi Manavgat'ta yapılacağını açıklamıştır

ÖDÜLLER

İmaj Medya Ajans olarak yarışmayı kazananlara 1.ye single  2. için klip ve  3.ye 5.000 tl  para ödülü vereceğini belirtmişlerdir
 
Yapımcı  - İmaj Medya Ajans
Ümit Bahçivanci
Tel. 0 537 299 83 47

 Önce Vatan Gazetesi
Kültür Sanat ve Edebiyat Yönetmeni
Nihat İlikcioğlu
Tel. 0 532 764 44 48

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