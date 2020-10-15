KIŞ RÜZGARI SES YARIŞMASIYLA ESECEK!

GAZİANTEP

NİHAT İLİKCİOĞLU





Yapımcısı Ümit Bahçivanci '' imaj medya ajans '' Antalya olarak start vermiş bulunmaktayız dedi



Türkiye geneli katılımlar kabul edilmekte olup ilk eleme günü 29/12/2020 İstanbul'da elemeler başlayacaktır her ilde 3 gün boyunca eleme yapılacaktır

‘’ 8 ‘’ İL SESİNİ DUYURACAK







Toplamda ‘’ 8 il ‘’ Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydin, Denizli, Isparta, Konya da ilerleyen günlerde finallerde yer alacak 5 ünlü jüri üyesi ile tüm illerde afişlerin yayınlanacağı ve yayınlanacağı ulusal TV kanallarının Ege TV ve Mavi Karadeniz olduğu ayrıca tüm illerde ulusal gazete aracılığı ile duyurulacak







KORONAVİRÜS TEDBİRİ

Katılımcılardan korona tedbirleri nedeni ile TC kimlik numaralarının son hanesine göre eleme salonlarına saat ve tarih verilerek sms ile davet edileceği ve katılımcıların dolduracağı forumda hes kodu belirtmeleri isteneceği belirtildi.





FİNAL MANAVGAT’ TA



Finallerin ise 2021 Nisan ayı içerisinde ve Antalya'nın ilçesi Manavgat'ta yapılacağını açıklamıştır



ÖDÜLLER



İmaj Medya Ajans olarak yarışmayı kazananlara 1.ye single 2. için klip ve 3.ye 5.000 tl para ödülü vereceğini belirtmişlerdir



Yapımcı - İmaj Medya Ajans

Ümit Bahçivanci

Tel. 0 537 299 83 47



Önce Vatan Gazetesi

Kültür Sanat ve Edebiyat Yönetmeni

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48