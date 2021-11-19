KIRKLARELİ

SEVGÜL EROĞLU

İSTANBUL

Sonbaharın o sarının her tonunu ustaca sergilediği yollarda ağaçlar yapraklarını konfeti gibi üzerime dökerken dağ tepe köy geziyor geziyorum… Doğanın bu muhteşem cümbüşünde, hazanın o insanı büyüleyen görseline eşlik etmek beni sonsuz mutluluklara gark ediyor… Mutluluktan ağlıyor muyum ne? Ekim 2021…

Geçen yazımda Kırklareli’nin başka güzellerinden Kazan’ı anlatmıştım …

Tabii ekleyeceğim bir sürü köy var.



Hepsini yazmak isterim ama bazıları gerçekte etki bırakıyor ki özellikle yazmak isterim.. Bunlardan biri Hamdibey…

Geçmişte ismi Rumca “Güzel Kız” anlamına gelen Trulya … Şimdilerde ise Bosna Hersek’ten göçenlerin yaşadığı Kırklareli ilinin Demirköy ilçesine bağlı Hamdibey köyün’deyim…

Kırklareli İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğindeki “Sivil Mimari ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi” güzel bir köy Hamdibey Köyü… 115 hanelik köyde, 7 ev, 2 çeşme, köy muhtarlık binası, taş duvar ve bahçe çit düzenlemesi, 3 bin metrekare granit yol ve meydan taş döşemesi ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirilmiş modern köy temalarıyla görebileceğiniz, şirin Avrupa köylerine benzemeye namzet; Trulya…



İnşallah bir gün Alp’lerde 5-6 hanelik bir köyün içinde yediğim enfes kalitesiyle hijyen ortam ve sunumuyla bir pizza da yeriz buralarda da demek istiyorum. (Sucuklu, kıymalı mantılar zaten varmış burada.) Hem kalite hem doğal hem samimi bir sunumla olsun lütfen. İşin pisliğini çıkarmadan yıllarca hizmet eden bir pizza salonu…

Turistlere sadece Trileçe, Boşnak böreği değil, bu yöreye ait kendi ve Bulgar geleneksel tadları da kaliteyle yaparak… Bu şartlar sağlanırsa bakın turizm nasıl dev adımlar atıyor.

Bu köyde en ilgi çeken ve çok ziyaret edilen yerlerin başında eski bir bakkal dükkanı geliyor.



Geçmişte duvarları veresiye defteri gibi kullanılan bir bakkal bu… O dönemlerde Rumların alışveriş yapan kişilerin borçlarını görüp zamanında ödemesi için veresiyeleri defter değil de işletmenin dış duvarına yazılan borç listesi… Gerçekten dahiyane. İlginç bir ironi. Bugün bu ev mesken olarak kullanılıyor ve yapının dış duvarında bu yazı görülebiliyor.



I-ıııı …öde borcunu yoksa böyle rezil olursun!

Ne gerek mahkemeye! Eski insanlar da utanma olduğu için böyle bir yöntem bile, kişiyi kendine getirirdi. Benim ilk işe başladığım senelerde bile utanma, yerin dibine girme vardı. Söz bir kez ağızdan çıktımı senetti senet!

Maalesef yeni düzenimizde yalan dolan o kadar kolay ki.



Neyse konu dağılmasın. (Bunu çok iyi yaparım bilirsiniz)

Bu köyde yaşayanların çoğunluğu Boşnak. Geçimlerini ormancılık ve hayvancılık ile sağlıyor. Tarih ve gelenekleri oldukça ilginç. Özellikle Yunanistan ve Bulgaristan’dan çok ziyaret var. Yabancı ülkelerden de turlar düzenleniyor,

Rumlardan kalma tarihi de çok eskiye dayanan bir köy.



Kırklareli gezimin bu durağını çok sevdim. Oksijen başımı döndürmedi değil. Hayvan kokusu ağaç kokusu huzurun dayanılmaz hafifliği ile çay içtim höpürdeterek, Trileçe yedim. Yeşili buram buram içime çekip gelişimden çok farklı olarak muhteşem hislerle gözüm arkada ayrıldım.

Hamdibey köyünün Istrancalar bölgesinde örnek bir turizm köyü !!!