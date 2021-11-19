Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,737.33
ALTIN
669.36
DOLAR
11.28
STERLİN
15.19
EURO
12.75
Türkiye Taşkömürü Kurumu Nitelikli İşçi Alıyor 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Nitelikli...
Bilişim Personeli İstihdam Edilecek 
Bilişim Personeli İstihdam Edilecek 
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alıyor 
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel...
Sincan AVM’de 108 adet dükkan satışa çıkarıldı
Sincan AVM’de 108 adet...
Üniversite içerisindeki ticari alanlar kiraya verilecek
Üniversite içerisindeki ticari alanlar...
İş fırsatları için hemen tıkla!

KIRKLARELİ

HAMDİBEY KÖYÜ ya da Rumca adıyla TRULYA- DAYIM…

19 Kasım 2021 Cuma 18:00
8 Okunma
KIRKLARELİ

SEVGÜL EROĞLU

İSTANBUL

Sonbaharın o sarının her tonunu ustaca sergilediği yollarda ağaçlar yapraklarını konfeti gibi üzerime dökerken dağ tepe köy geziyor geziyorum… Doğanın bu muhteşem cümbüşünde, hazanın o insanı büyüleyen görseline eşlik etmek beni sonsuz mutluluklara gark ediyor… Mutluluktan ağlıyor muyum ne? Ekim 2021…
Geçen yazımda Kırklareli’nin başka güzellerinden Kazan’ı anlatmıştım …
Tabii ekleyeceğim bir sürü köy var.


Hepsini yazmak isterim ama bazıları gerçekte etki bırakıyor ki özellikle yazmak  isterim.. Bunlardan biri Hamdibey…
Geçmişte ismi Rumca “Güzel Kız” anlamına gelen Trulya … Şimdilerde ise Bosna Hersek’ten göçenlerin yaşadığı Kırklareli ilinin Demirköy ilçesine bağlı Hamdibey köyün’deyim…

Kırklareli İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğindeki “Sivil Mimari ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi” güzel bir köy Hamdibey Köyü… 115 hanelik köyde, 7 ev, 2 çeşme, köy muhtarlık binası, taş duvar ve bahçe çit düzenlemesi, 3 bin metrekare granit yol ve meydan taş döşemesi ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirilmiş modern köy temalarıyla görebileceğiniz, şirin Avrupa köylerine benzemeye namzet;  Trulya…


İnşallah bir gün Alp’lerde 5-6 hanelik bir köyün içinde yediğim enfes kalitesiyle hijyen ortam ve sunumuyla bir pizza da yeriz buralarda da demek istiyorum. (Sucuklu, kıymalı mantılar zaten varmış burada.) Hem kalite hem doğal hem samimi bir sunumla olsun lütfen. İşin pisliğini çıkarmadan yıllarca hizmet eden bir pizza salonu…
Turistlere sadece Trileçe, Boşnak böreği değil, bu yöreye ait kendi ve Bulgar geleneksel tadları da kaliteyle yaparak… Bu şartlar sağlanırsa bakın turizm nasıl dev adımlar atıyor.

Bu köyde en ilgi çeken ve çok ziyaret edilen yerlerin başında eski bir bakkal dükkanı geliyor.


Geçmişte duvarları veresiye defteri gibi kullanılan bir bakkal bu… O dönemlerde Rumların alışveriş yapan kişilerin borçlarını görüp zamanında ödemesi için veresiyeleri defter değil de işletmenin dış duvarına yazılan borç listesi… Gerçekten dahiyane. İlginç bir ironi. Bugün bu ev mesken olarak kullanılıyor ve yapının dış duvarında bu yazı görülebiliyor.  


I-ıııı …öde borcunu yoksa böyle rezil olursun!
Ne gerek mahkemeye! Eski insanlar da utanma olduğu için böyle bir yöntem bile, kişiyi kendine getirirdi. Benim ilk işe başladığım senelerde bile utanma, yerin dibine girme vardı. Söz bir kez ağızdan çıktımı senetti senet!
Maalesef yeni düzenimizde yalan dolan o kadar kolay ki.


Neyse konu dağılmasın. (Bunu çok iyi yaparım bilirsiniz)
Bu köyde  yaşayanların çoğunluğu Boşnak. Geçimlerini ormancılık ve hayvancılık ile sağlıyor. Tarih ve gelenekleri  oldukça ilginç. Özellikle Yunanistan ve Bulgaristan’dan çok ziyaret var. Yabancı ülkelerden de turlar düzenleniyor,
Rumlardan kalma tarihi de çok eskiye dayanan bir köy.


Kırklareli gezimin bu durağını çok sevdim. Oksijen başımı döndürmedi değil. Hayvan kokusu ağaç kokusu huzurun dayanılmaz hafifliği ile çay içtim höpürdeterek, Trileçe yedim. Yeşili buram buram içime çekip gelişimden çok farklı olarak muhteşem hislerle gözüm arkada ayrıldım.
Hamdibey köyünün Istrancalar bölgesinde örnek bir turizm köyü !!!

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 19.11.2021 18:11
Anahtar Kelimeler:
Sevgül EroğluKırklareliHAMDİBEY KÖYÜRumcaTRULYAönce VatanYaşamGezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tasarımları ile Ukraynalı mimar, leziz tarifleri ile pasta şefi 
Tasarımları ile Ukraynalı mimar, leziz tarifleri ile pasta şefi 
ÇOCUKLAR TATİL ŞENLİĞİNDE COŞTU…
ÇOCUKLAR TATİL ŞENLİĞİNDE COŞTU…
COVID-19’A KARŞI VÜCUDU GÜÇLENDİREN FESTİVAL!
COVID-19’A KARŞI VÜCUDU GÜÇLENDİREN FESTİVAL!
Kısırlaştırma ve çip taktırma süresi daralıyor
Kısırlaştırma ve çip taktırma süresi daralıyor
ÜNLÜ MODACI BAHAR KORÇAN HAYATA VEDA ETTİ
ÜNLÜ MODACI BAHAR KORÇAN HAYATA VEDA ETTİ
Şebnem Tacigut Kimdir?
Şebnem Tacigut Kimdir?
SMA hastası Medine’nin hayali sağlığına kavuşup yaşıtları gibi okula gitmek
SMA hastası Medine’nin hayali sağlığına kavuşup yaşıtları gibi okula gitmek
En küçük göçer, ilk göç yolcuğuna başladı
En küçük göçer, ilk göç yolcuğuna başladı
HOOOOPPP… KIRKLARELİ…
HOOOOPPP… KIRKLARELİ…

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma