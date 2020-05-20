KİMSENİN UMUTLARINI ÇALMAYIN!

ASLI MERCAN SARI

YURTDIŞI EĞİTİM PROGRAMI MAĞDURLARI

Bu pandemik süreçte mağdur olan birçok kesim var. Bunlardan bir tanesi de Yurtdışı eğitim programına dâhil olanlar.

Peki, bu programlar nedir? Amacı nedir? Üniversite öğrencilerine yaz tatilleri boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma imkânı tanıyarak Amerikan halkını ve yaşam tarzını tanıma şansı sunmaktadır. Bu sürenin sonunda genellikle otuz günlük bir ek süre ile A.B.D. içerisinde seyahat etme hakkı tanınır. Tabi bu tanımı böyle. Süslü cümlelerle, bin bir şirinlikle insanları ikna edip sözleşmelere imza attıran bu programların altında çok fazla illegal işler dönüyor.

İNANMAYIN KANMAYIN!

Birkaç araştırma yapanlar zaten elde ettiğim verileri toparlayabilir.

Şikâyetler de mailime çok fazla gelmeye başlayınca kalemi ele almanın vaktidir dedim.

Çok sevdiğim, kardeşim gibi gördüğüm Spiker – Sunucu dostlarımdan Ayşe Esra Katrancı’da bu programa dâhil olup mağdur olanlardan. Konuyu kendisinden bizzat dinledim.

Aslı Hanım;

Bu program, her yıl yaz döneminde üniversite öğrencilerinin Amerika’da çalışmak ve sonrasında orada seyahat etmek için katıldığı bir programdır. Üniversiteleri, öğrencileri yani bizler hem geleceğimize ekonomik katkı sağlamak hem de seyahat ederek farklı kültürleri tanımak için programa katıldık. Bu sene yaklaşık 7.500 öğrenci bu programa aracı şirketler vasıtasıyla başvurdu. Şimdi soruna gelelim. Dünyayı etkisi altına alan, birçok insanın hayatına mal olan ve insanların hayatını durma noktasına getiren COVID-19 salgını nedeniyle bu program artık amacından sapmıştır. Şimdi bu program artık neden devam edemez maddeler halinde açıklayacağım:

PROGRAM AMACINDAN SAPMIŞTIR

Amerika şu an salgının merkezi olmuş durumda bu durumdaki bir yere seyahat etmek ve dahası orada çalışmak insan sağlığı açısından ne kadar doğru?

Bu programın tüm ücretleri dolar üzerinden tahsil ediliyor biz oraya çalışmaya gidip ödediğimiz miktarı ve geleceğimize yatırım yapabileceğimiz paraları çok rahat şekilde çalışarak kazanıyorduk. Fakat şu an kendi halkı bile orada işsizlik sorunu yaşarken bizler oraya gidersek bırakın verdiğimiz parayı getirmeyi orada yaşayabilecek parayı kazanamayacağımıza eminiz.

Bir diğer sorun Uluslararası açılmayan ve açılış tarihi konusunda kesinlik kazanmayan uçuşlar. Çoğumuzun aktarmalı aldığı uçuşlar konusunda hala bir kesinlik söz konusu değil ve bazı havayolu acenteleri salgından doğan iptali keyfi iptal sayıp uçak bileti paralarından kesinti yapıyor.

750$-1250$ KESİNTİ YAPILACAK

Asıl biz öğrencileri en çok yaralayan kısmına geliyorum. Bizlere sıcak davranıp her türlü yardımı sağlayacağını söyleyen aracı şirketler salgın süresi boyunca bize karşı olan yaklaşımlarıyla bizleri hüsrana uğratmışlardır. Programın tamamına yatırılan ve şirketten şirkete değişen 2500$ - 3000$ arası program ücretini bu salgın sebebiyle bizlere 750$-1250$ kesintiyle geri vereceklerini belirtmişlerdir. Bu imzaladığımız sözleşmelerde yer alan bir maddedir fakat bu sözleşmeye karşılık hukuki haklarımızın olduğunun da farkındayız. En başında belirtmiştim bu öğrencilerin katıldığı bir programdır bu şu demektir; kimisi bu parayı biriktirmek için yıllarca çalıştı, kimisi etrafından borç aldı, kimisi kredi çekti herkesin bin bir emekle topladığı bu paraya bu kadar zor bir süreçte el koymaya çalışmak vicdana aykırı bir yaklaşımdır. Acentelerin bu tavrı yüzünden çoğu öğrenci sağlığını bile göz ardı edip bu programa devam etme zorunluluğu hissetmektedir. Hizmet alamadığımız gibi paramızı tamamen kaybetmemiz bizi son derece yıpratmış durumdadır. Bu arada bu bahsettiğim ücrete vize ve uçak bileti paraları dâhil değildir yani onlardan da makul ölçüde kayıplar yaşayacağımızı bilmenizi istiyoruz.

Dahası çoğu arkadaşımın işi iptal oldu sponsor sistemiyle çalışan bu organizasyonda sponsor işi iptal ederse programınız iptal olur ve bu şu an hepimizin başına gelebilecek bir durumdur. Size soruyorum bana işveren kişi işimi iptal ediyorsa bu benim suçum mu ben bu durumda ne yapabilirim? Aracı şirket pandemiyi gerekçe göstererek yeni işte sunmamaktadır ve buna rağmen öğrenciden yukarıda bahsettiğim ücretin kesintisini yapmaya devam etmektedir.

Sonuç olarak her açıdan mağdur edildiğimiz bu süreçte sesimizi kamuoyuna duyurmak ve hakkımız olanın bize verilmesini talep ediyoruz. Biz bu ülkenin gençleri olarak sizden yardım istiyoruz. Tüm dünyanın sağlığını düşündüğü bu süreçte bizler bu durumun kaygısıyla aylardır yıprandık. HAYALLERİMİZİN, EMEKLERİMİZİN SÖMÜRÜLMESİNE VE MAĞDUR EDİLMEMİZE İZİN VERMEYİN.

Saygılarımla...

Ayşe Esra Katrancı

Geçmişe bakıldığında hiç iyi bir imajı yok programların. Aracı şirketler bildiğin sahtekâr. İnsanları resmen sömüren yapılaşma bu. Bu işin hakkı hukuku var! Kimse keriz değil. Kimse hakkını yedirmez. Onların nazarında “HAK” yarınlar için umutları olan insanları kandırmak. Mağdur ettiğin bütün insanların arkasındayım. Bu meselenin sonuna kadar avukat dostlarımla takipçisiyim.

Haber: Aslı M. Sarı