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Kilo verirken dünya şampiyonu oldu

ANTALYA'da, 2 yıl önce 85 kiloya ulaştığında zayıflamak için muay thai sporuna başlayan Zeliha Nur Kamaç (15), hem 10 kilo verdi hem de Türkiye ve gençler dünya şampiyonluğunu kazandı. Ringe çıktığı 20 müsabakanın 18'ini nakavtla kazanıp, namağlup şampiyon unvanını koruyan Zeliha Nur Kamacı, milli takımla uzun yıllar başarılı olmayı hedefliyor.

30 Haziran 2020 Salı 09:55
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Kilo verirken dünya şampiyonu oldu

Antalya'da oturan Zeliha Nur Kamaç, 13 yaşındayken 85 kiloya ulaşınca zayıflamak için spora başladı. Dövüş sporlarına ilgisinden dolayı muay thai sporunu tercih eden Zeliha Nur Kamaç, 6 aylık çalışma sonrası 2017'de Avrupa Federasyon Kupası'na katıldı. 65 kiloya düşmesinin ardından ilk şampiyonasında altın madalyanın sahibi olan Zeliha Nur Kamacı, 2018'de Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Geçen yıl muay thai gençler dünya şampiyonluğunu kazanan Zeliha Nur Kamacı, koronavirüs nedeniyle müsabakalara verilen arada, evinde antrenman yaparak performansını korudu.

20 MAÇIN 18'İNİ NAKAVTLA KAZANDI

Milli formayla şampiyonalarda başarılı olmayı hedefleyen Zeliha Nur Kamacı, antrenörü Yasin Urlu yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Şampiyonalarda 2 yıldır ringe çıktığı 20 müsabakanın 18'ini nakavtla kazanan ve namağlup dünya şampiyonu unvanını koruyan Zeliha Nur Kamacı, milli formayla uzun yıllar başarılı olmayı hedefliyor. Zeliha Nur Kamacı, "Küçük yaşta çok şişman olduğum için kilo vermek istedim. Muay thai sporuna başladığımda 85 kiloydum. İlk şampiyonamda 65 kiloda altın madalya kazanmama çok şaşırmıştım. Hem kilo verdim hem de şampiyon oldum. Daha sonra sporu daha çok sevdim. Gençler dünya şampiyonu oldum. Namağlup dünya şampiyonuyum. Hedefim milli formayla uzun yıllar başarılı olmak ve büyüklerde dünya şampiyonluğunu kazanmak" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKiloDiyetZayıflamaBoks
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