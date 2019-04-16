Keşif Dünyası, Minik Kaşifleri Science Expo 2019’a Bekliyor

Henkel’in, çocukların içindeki dahiyi keşfetmek üzere gerçekleştirdiği Keşif Dünyası’nda minikler, onlara bilimi sevdirecek eğitici ve eğlenceli deneylere katılıyor. Keşif Dünyası’ndaki bilim atölyelerinde küçük kaşifleri yapıştırma, yıkama, temizleme, kozmetik ve sürdürülebilirlik dahil olmak üzere çeşitli konularda deneyler bekliyor. Keşif Dünyası’nda, yarınlara yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için çocuklara özellikle doğa sevgisi ve sürdürülebilirlik bilinci de kazandırılıyor. Öğrenciler, atölyelerde “israftan kaçınmak”, “yeniden dönüştürmek” ve “tekrar kullanmak” gibi sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları hakkında bilgiler ediniyor.

Henkel Keşif Dünyası, tüm çocukları 2-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında Bursa’da yapılacak 8. Science Expo’daki bilim atölyelerine bekliyor.