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Keşif Dünyası, Minik Kaşifleri Science Expo 2019’a Bekliyor

Henkel’in Türkiye’de çocukları bilimin ışığıyla tanıştırmak için 2015 yılından bu yana Yaratıcı Çocuklar Derneği iş birliği ile hayata geçirdiği ve yaklaşık 4 yılda 15 binden fazla çocukla buluşan “Keşif Dünyası” adlı bilim atölyesi, 2-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında Bursa TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan 8. Science Expo’da…

Keşif Dünyası, Minik Kaşifleri Science Expo 2019’a Bekliyor

Henkel’in Türkiye’de çocukları bilimin ışığıyla tanıştırmak için 2015 yılından bu yana Yaratıcı Çocuklar Derneği iş birliği ile hayata geçirdiği ve yaklaşık 4 yılda 15 binden fazla çocukla buluşan “Keşif Dünyası” adlı bilim atölyesi, 2-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında Bursa TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan 8. Science Expo’da…

16 Nisan 2019 Salı 17:39
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Keşif Dünyası, Minik Kaşifleri Science Expo 2019’a Bekliyor

Henkel’in, çocukların içindeki dahiyi keşfetmek üzere gerçekleştirdiği Keşif Dünyası’nda minikler, onlara bilimi sevdirecek eğitici ve eğlenceli deneylere katılıyor. Keşif Dünyası’ndaki bilim atölyelerinde küçük kaşifleri yapıştırma, yıkama, temizleme, kozmetik ve sürdürülebilirlik dahil olmak üzere çeşitli konularda deneyler bekliyor. Keşif Dünyası’nda, yarınlara yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için çocuklara özellikle doğa sevgisi ve sürdürülebilirlik bilinci de kazandırılıyor. Öğrenciler, atölyelerde “israftan kaçınmak”, “yeniden dönüştürmek” ve “tekrar kullanmak” gibi sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları hakkında bilgiler ediniyor.

Henkel Keşif Dünyası, tüm çocukları 2-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında Bursa’da yapılacak 8. Science Expo’daki bilim atölyelerine bekliyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Minik KaşifleriScience Expo 2019Henkel
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