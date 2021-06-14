Kazakistan’dan gazetemize iki teşekkür

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

Önce Vatan Gazetemizin Haber Müdürü Sayın Kemal Sallı’nın hayatı boyunca verdiği kutsal davasının emeklerinin meyvelerini alıyor. Gazetemiz adına Kazakistan’dan çok önemli iki ödül alan camianın ve Türk Dünyası’nın aksakallarından olan Mustafa Kemal Sallı’yı kutluyoruz.

Camianın aksakallarından olan Haber Müdürümüz M. Kemal Sallı’ya gelen ödüller için çok teşekkür ediyor ve kendileri ile gurur duyuyoruz.

“Gazetemiz Haber Müdürü Sayın M. Kemal Sallı ile ne kadar gurur duysak azdır, ömrünü verdiği davanın meyvelerini topluyor. Bu konuda tek isimsin ayakta alkışlıyorum” dedi.

Sayın M. Kemal Sallı’nın kaleminden 12 Haziran 2021 tarihli gazetemizde yayınlanan “KAZAKİSTAN’IN BAŞARILARI VE HEDEFLERİ” başlıklı yazısından bir bölümü sizlerle tekrar paylaşıyoruz...

Kazakistan’ın 30. Bağımsızlık Yılı’nı ÖNCE VATAN ailesi olarak kutluyoruz.

Önce Vatan Gazetesi olarak Türk Dünyasının her zaman yanındayız

KAZAKİSTAN’IN BAŞARILARI VE HEDEFLERİ

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly’nın Kazakistan’ın bağımsızlığını kazanmasının 30’uncu yılı dolayısıyla yaptığı “Pandemi Sonrasında Kazakistan’ın Hedefleri ve Türkiye-Kazakistan İlişkileri” konulu konuşma, hem Kazakistan’ın 30 yıl gibi kısa bir zaman diliminde Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Kasım Jomart Tokayev dönemlerinde çeşitli alanlarda kazandığı başarıları sergilemesi hem de pandemi sonrasındaki hedeflerini belirtmesi açısından çok önemli bir belgedir.

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI

Kemal Sallı'ya minnetlerimi sunarım

Kazak halkının büyük şair eğitimcisi Abay Kunanbayuly'nin 175. yıl dönümü kutlamalarına 2020 yılında en üst düzeyde organizasyonel ve maddi düzeyde aktif katılım ve ülkelerimiz arasındaki kültürel işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunduğu için

Kazakistan Cumhuriyeti Enformasyon ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı

Bu sertifika M.Kemal Sallı'ya sunulmuştur.

Kazakistan ve Türk dünyası hakkında farkındalığın artırılmasına ve Kazak-Türk medya işbirliğinin geliştirilmesine önemli katkılarından dolayı

Bakan 2021

Aida Balaveva

Haber Müdürümüz M. Kemal Sallı’nın Kazakistan sayfalarından bazıları