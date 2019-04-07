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Kayseri'deki 'swinger' operasyonunun ayrıntılar ortaya çıktı

Kayseri'de, para karşılığı 'swinger' yöntemiyle fuhuş yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen ve gözaltına alınan 8 kişiden 4'ünün tutuklandığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Fuhuş yapan kişilerin, online oyun siteleri üzerinden iletişim kurduğu belirlendi. 

Kayseri'deki 'swinger' operasyonunun ayrıntılar ortaya çıktı

Kayseri'de, para karşılığı 'swinger' yöntemiyle fuhuş yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen ve gözaltına alınan 8 kişiden 4'ünün tutuklandığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Fuhuş yapan kişilerin, online oyun siteleri üzerinden iletişim kurduğu belirlendi. 

07 Nisan 2019 Pazar 13:53
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Kayseri'deki 'swinger' operasyonunun ayrıntılar ortaya çıktı

KAYSERİ, (DHA)

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada kullandıkları hesaplarından müstehcen görüntülerini yayınlayarak, birbirleriyle iletişim kurup, para karşılığında swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yapanları takibe aldı. Polisin 2 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu belirlenen 5 eve eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonlarda, aralarında boşanmış çiftlerin de bulunduğu, 4'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı. 'Swinger' yönetimiyle fuhuş yapanların, sosyal medya üzerinden ağlarına düşürdükleri, fuhuş için gelen yeni müşterilerinin ilişki görüntülerini kamerayla kayda aldıkları ve bu sayede haksız kazanç sağladıkları saptandı. Çınar M., Zafet T., Rahime B., Ömer B., Emine K., Havva K., Adalet A. ve Mehmet A., 3 gün süren sorgularının ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Çınar M., Zafet T., Rahime B. ve Ömer B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Havva K., Emine K., Adalet A. ile Mehmet A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

LÜKS SEMTLERDEN EV TUTMUŞLAR

Polisin soruşturması sonucu şüphelilerin, elde ettikleri kazançla Kayseri'nin lüks semtlerinde ev tuttuğu ve iletişimi online oyun siteleri üzerinden sağladığı belirlendi. 'Eşli swinger' için 1000 TL, 'tekli ilişki' için 500 TL fiyat belirleyen şüphelilerin, fuhuş için anlaştıkları kişilerin görüntülerini ise HD kamerayla gizli olarak kayda aldığı ve bu görüntülerle şantaj yaptığı saptandı. 'Swinger' yönetimiyle ilişkiye giren kişilerin Adana, Mersin, Nevşehir, Sivas ve Kahramanmaraş'a da gittiği belirlendi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan kişilerin, pişman olmadıklarını söyledikleri öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriKwingerOperasyonAyrıntıönce Vatan
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