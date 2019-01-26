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Kayak merkezinde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları yeniden başladı

Denizli'nin Tavas ilçesindeki kayak merkezinde, yoğun kar yağış ve tipi nedeniyle mahsur kalan 200 kişinin kurtarıldı.

Kayak merkezinde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları yeniden başladı

Denizli'nin Tavas ilçesindeki kayak merkezinde, yoğun kar yağış ve tipi nedeniyle mahsur kalan 200 kişinin kurtarıldı.

26 Ocak 2019 Cumartesi 17:15
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Kayak merkezinde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları yeniden başladı

OKAT / DENİZLİ, (DHA)

Denizli'nin Tavas ilçesindeki kayak merkezinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 30'u çocuk yaklaşık 200 kişiye ulaşmak için bugün saat 06.00'da yeniden başlatılan çalışmalar sonuç verdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Müdürlüğü'nün iş makineleri, dün saat 18.00'de kapanan Denizli Kayak Merkezi yolunda biriken karı temizledi. Ekipler, çalışmalar sırasında yoğun çaba sarf etti. Kar yağışının etkili olduğu bazı noktalarda, iş makineleri arıza yaptı. İş makineleri, saat 10.00 sıralarında yolu açtı ve mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Dönüş yolunda ise etkili kar yağışına yakalanan, kurtarılan vatardaşlardan bazılarının araçları, kara gömüldü. İş makineleri ve çekicilerle, kara saplanan araçlar da kurtarıldı.

ZORLU ÇALIŞMANIN ARDINDAN KURTARILDILAR

Geceyi Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesiste geçiren 200 kişi, kurtarılmanın sevincini yaşadı. Vatandaşlar, jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerinin eşliğinde önde ve arkada kar küreme araçlarıyla 3 grup halinde dağdan güvenli şekilde indirildi. Mahsur kalan vatandaşlardan Recep Almadık, "Yaklaşık 16 saat mahsur kaldık. Belediye ekipleri bize, su ve çorba ikramı yaptı. Hava koşulları inanılmaz derecede kötüydü. Bütün gece fırtına ve tipi devam etti. Yaşam mücadelesi verdik diyebiliriz. Yukarıda küçük çocuklar da vardı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yol açıldı. Evimize döneceğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinden tatil için Denizli Kayak Merkezi'ne eşi Betül Kıracan ve 2 çocuğuyla birlikte geldiğini belirten Nihat Kıracan ise, kar yağışı nedeniyle evlerine dönemediklerini, mont ve battaniyelerle yerde yattıklarını söyleyerek, "Uzun süre kar görmek istemiyorum" diye konuştu. Tatil için geldiklerini, ancak yolların kapandığını söyleyen Sümeyra Kıracan da, yerde yattıkları için üşüdüklerini belirterek, kurtuldukları için sevinçli olduğunu dile getirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, yolu tamamen açtıklarını, vatandaşları güvenli bir şekilde dağdan indirdiklerini söyledi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan çalışmaların noktalandığını ifade eden Başlı, Denizli Kayak Merkezi'nin açıldığı 3 yıldan bu yana ilk kez böyle bir yoğun kar yağışı yaşandığını dile getirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DenizliTavasİlçeKayak MerkeziKarönce Vatan
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